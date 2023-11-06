蛋白改造合成生物学公司粒影生物于近日完成了数千万元Pre-A+轮融资，本轮融资由汉能创投投资，歌路资本连续担任本轮及后续融资的独家财务顾问。在本轮融资完成后，粒影生物将继续扩大在生产、新管线研发以及产品推广等方面的投入，结合公司在结构生物学领域的优势继续助力合成生物学发展。

粒影生物位于深圳市光明区合成生物产业园，现有员工近60名，研发中心面积1000平米，并有3000平米的中试研发基地。

该公司已经搭建完善五大技术平台用于蛋白改造，包含：

基于结构生物学know-how的人工智能辅助蛋白质设计平台：可以有效提高蛋白预测和改造能力，更加贴近真实蛋白的结构和功能；

高通量结构生物学平台：创始人曾在牛津研究所搭建了全球最早的高通量筛选平台，粒影在原有基础上又提高了10倍的筛选速度，成为已知最快的高通量纯化筛选方式；

B细胞高性能抗体发现平台：具有筛选周期短、通量高、多样性强、不限种属等优势；

生产端菌株改造平台：基于过往生产要求对菌株内定向改造，如将嗜冷细菌南极油螺旋藻的冷适应型伴侣蛋白 GroEL 和 GroES 整合到大肠杆菌感受态细胞中，使得其在低温条件下就可以高效辅助重组蛋白折叠，增加蛋白可溶性及产量；

蛋白原料的配对筛选及验证平台：具有可研发高稀缺性的复杂蛋白原料、高通量技术平台实验验证、蛋白的迭代优化和应用场景深度定制等优势。

粒影生物基于胶原蛋白三螺旋形成的分子机制，解决行业内关键技术难点，在不到半年的时间内已经在大肠杆菌、酵母、哺乳动物细胞等多种表达体系实现了多种类型三螺旋胶原蛋白的表达纯化，且可实现在高温下保证三螺旋结构的稳定存在，属于业内首例。同时，粒影的三螺旋胶原蛋白具有极强的促细胞迁移活性，可实现抗衰、美白和抗皱等功能。

粒影生物已助力50余种高难度蛋白原料的开发，累积订单额超千万，推动了重组蛋白产品的技术突破和产业化。同时，粒影的平台技术可应用于日化医美、合成生物、酶工程、体外诊断试剂、疫苗序列设计、蛋白大分子药物等场景，已经和近二十家下游产业方及渠道方达成战略合作。

对于本轮投资，汉能创投合伙人王威表示：“合成生物学通过将细胞的生命生产活动工程化，以绿色高效的方式赋能医美、医药、食品、大宗、日化等领域的研发生产，对全球的可持续低碳化转型具有重大意义。粒影团队兼具顶尖的科研及产业背景，致力于将前沿的AI算法与海外优秀的生物工程经验相结合，助力蛋白质设计、细胞改造、分离纯化、量产管理等环节的全方面提质提效。我们坚定看好合成生物学的未来，相信粒影生物能够凭借自身独到的选品眼光、深厚的技术积累及广泛的产业资源，助力合成生物产业发展，成为行业的中坚力量。”