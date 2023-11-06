上周五，由埃隆・马斯克（Elon Musk）领导的人工智能公司 xAI 发布了其首款产品——名为 Grok 的人工智能助理。马斯克还暗示，特斯拉的汽车可能会原生运行较小版本的 Grok。

周六，X 用户和特斯拉爱好者 Chuck Cook 发现，马斯克点赞了一条称特斯拉汽车会运行一个缩小版、量化版的 Grok 模型的帖子，这个模型会使用车辆的本地计算能力。在 Cook 提及这一点后，马斯克表示，特斯拉的汽车可能拥有世界上最大的可用推理计算能力——只要车载的人工智能电脑能够运行 Grok 模型。

目前还不清楚 Grok 在特斯拉汽车上会有什么应用，但有人指出，它可能会取代特斯拉目前的语音控制系统。马斯克点赞的那条帖子提到了这一点，还说 Grok 的 SuperPrompt 上下文窗口可能有 25000 个字符的限制，而且模型会优先从 X 获取实时内容。

此外据报道，xAI 还计划为 Grok 提供一个应用程序编程接口（API），而且模型也预计会具备音频和图像识别的能力。

马斯克此前宣布 Grok 将提供给 X 的 Premium Plus 订阅用户，这一订阅费用每月 16 美元起。这也是在马斯克几个月前创立了 OpenAI 的竞争对手 xAI 之后，该公司正式发布的第一个软件产品。周六，xAI 和马斯克正式宣布了 Grok，目前该软件已经提供给 X 的 Premium Plus 用户，并在公司的网站上有详细介绍。