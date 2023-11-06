Engine Biosciences是一家总部位于新加坡的生物科技公司，该公司日前宣布已经获得了一笔2700万美元的A轮增投。融资后，Engine Biosciences的A轮融资总规模达到了7000万美元（总融资额达到8600万美元）。

据透露，本次融资由Polaris Partners领投， ClavystBio（淡马锡旗下生命科学行业风投机构）、Invus、EDBI、 Coronet Ventures、SEEDS Capital等参投。Engine Biosciences在一份声明中表示，这笔资金将用于进一步推进其精准肿瘤药物的临床应用，以获得临床试验的监管批准。

Engine Biosciences成立于2014年，在新加坡和硅谷均设有办事机构，主要通过机器学习和高通量生物学技术开发精准肿瘤药物。据介绍，Engine Biosciences的精准医学研发平台可破译生物网络并查明导致疾病的关键遗传相互作用，以克服生物复杂性带来的相关挑战。此外，Engine Biosciences也表示，这些来自平台的分析也能揭示用于生物标志物定义的患者群体靶点和治疗方法，从而可以更快速地识别有效的精准药物。

在应用前景方面，据悉，Engine Biosciences已通过验证数据首次发现了30多个精准医疗机会。另有数据指出，Engine Biosciences的生物标志物已被验证可以使肿瘤对特定临床阶段研究药物的敏感性提高100倍。

作为本次融资的发生背景，有观点指出，近期，东南亚生物科技行业正在日益吸引投资者的关注。在Engine Biosciences之外，已有包括Automera（1600万美元，A轮）、Gene Solutions（2100万美元，B轮）在内的多家东南亚生物科技企业获得了规模不小的融资。

另一方面，根据一项调研数据显示，在慢性病患病率上升、老年人口增加、研发投入及医疗费用增加等因素的推动下，2021到2027年期间，东盟制药业将每年将呈现12.8%的增幅，总市值届时有望达到1483亿美元。而得益于相对成熟和活跃的初创生态以及当局的大力支持，现阶段，新加坡正在成为亚太地区的领先生物科技中心，并且相应的，全球收入排名前10位的药品中有四种是在新加坡生产的，且跨国医疗公司也在此设立了超25个研发中心。