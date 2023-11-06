大众汽车集团品牌Elli正在欧洲各地推出针对电动车队的智能解决方案。借助 Elli 车队充电，德国、意大利、西班牙和奥地利的公司现在能够管理其车队充电并优化其成本。经过持续数月的市场测试阶段，超过 650 家德国公司和车队经理已成功使用 Elli 的产品。

欧洲车队中的电动汽车数量正在稳步增加——已经有七分之一的公司车队汽车是完全或部分电动的，这意味着电动汽车在车队中的比例明显高于总人口中的比例。（来源：德国复兴信贷银行研究部，2023 年 8 月）。主要驱动因素是二氧化碳排放量的减少和法律法规。因此，电动车队充电管理对公司的重要性不断增加。

公司汽车司机可以在三个地点充电： 在欧洲大约 560,000 个充电点之一的公共充电点，通过应用程序或 RFID 卡进行简单的支付和计费。此外，该软件还管理公司汽车的家庭充电：数字报销系统与智能 Elli Charger Pro 相结合，提供自动且记录在案的充电费用报销。Elli 还与其经验丰富的合作伙伴 ChargeGuru 一起为公司使用的充电器提供家庭安装和维护服务。

从明年 4 月开始，Elli Fleet Charging 还将为公司现场的标准充电站和快速充电站提供工作充电以及规划、安装和维护选项。继即将在意大利、西班牙和奥地利推出之后，其他欧洲国家也将在未来几个月内跟进。