对于小鹏来说，现在是时候通过自己的产品力来吸引新的用户了。基于在智能驾驶领域长久的技术积累，智能驾驶已经成为一个重要的竞争力所在。同时，对于在城市通勤的年轻人来说，如果能够在电池续航上做一些平衡，把购买门槛降低，同时又维持足够强的综合产品力，那是再好不过。基于以上，小鹏带来了小鹏P7i 550版。新车共推出550 Pro、550 Max 两款新版型，售价分别为22.39万元、23.99万元。

小鹏P7i 550版 CLTC综合工况续航里程为550km，新版型除续航补齐更多选择外，配置上延续小鹏P7i车系一贯的“标配即高配”原则，智驾体验依旧领先，售价更为亲民，且续航扎实够用。随着小鹏P7i 550版的加入，小鹏P7i全系产品矩阵得到进一步完善，入门级价格来到22.39万元，满足更多用户个性化与多元化的购车需求。

作为智能轿跑市场的定义者和开拓者，小鹏P7i将以“用得上的真智驾、看得见的真续航”，通过更高智价比与更多续航里程选择，重新定义高端纯电智能轿跑的价值标准，打造中国智驾新Model标杆。

2023年是中国智能驾驶成熟的元年，用户对好用、成熟的智驾需求愈发强烈。作为小鹏汽车立足市场的“长板”科技，小鹏汽车以智驾先行者的身份率先打破科技期货认知。经小鹏实验室统计，截止11月1日，小鹏汽车的智驾行驶里程已超过5.41亿公里，其中高速NGP累计行驶里程超过1.64亿公里，用户端的辅助驾驶时间超过669.7万小时，使用智能辅助驾驶可谓已成为小鹏车主的日常。

此外，小鹏汽车XNGP全场景智能辅助驾驶系统，作为国内首个落地无图城市智驾的方案，也迎来最新量产落地计划。本月底城市NGP版图将覆盖至25城，12月底将开放至50城，计划至2024年将在全国扩充至200城。而且，“开城”及“AI代驾”两种模式将同步进行，“AI代驾”年内向部分用户开放，2024年完成全国有所区域的城市高阶智驾覆盖。

作为小鹏汽车最新智驾科技的承载，小鹏P7i Max版在硬件上搭载了双Orin-X芯片及双激光雷达，算力达到508TOPS；Pro版标配单Orin-X芯片。全车含激光雷达在内共31个感知元件，能够实现360°的感知能力。在强大的硬件支持下，Max版车型搭载了全新一代智能辅助驾驶系统XNGP，具备XNet深度视觉感知系统，可以落地无图、点到点的智驾功能，实现包括城市NGP智能导航辅助驾驶、高速NGP智能导航辅助驾驶增强版、LCC道路居中辅助增强版等多项智能辅助行车功能，以及VPA-L停车场记忆泊车增强版、EAP超级智能泊车辅助等多场景智能泊车辅助功能，最终实现全场景智能辅助出行。

针对Pro版搭载的XPILOT系统，小鹏的智能辅助驾驶能力也将持续更新，11月底就将随着最新的OTA，迎来智驾能力的一次全面升级，包括SR及感知能力升级，高速NGP能力大幅提升，LCC能力增强。未来，Pro和Max版本技术架构开始同源，XNGP强大的感知能力将持续反哺全系车型。在智驾进阶的道路上，小鹏P7i真正实现了不画大饼、不卖期货，以「重感知、轻地图」的形式为用户带来全国好用、全程好用的智能驾驶新体验。更重要的是，相较于市面上选装收费的智驾配置，小鹏汽车选择核心能力标配，旨在实现行业领先的智驾科技普惠，给用户带来用得上的现货真智驾。

如今续航能力正在成为新能源市场比拼的核心竞争力，而如何解决续航里程与电池总量的矛盾，则成为打造高续航、低能耗动力电池的核心课题。对此，小鹏P7i用真实可靠的续航能力给出了答案。

小鹏P7i 550版采用磷酸铁锂动力电池，在CLTC标准下续航里程可达550km，基于其更安全、更耐用、耐高温、高容量、重量轻的核心优势，可以提供更长的续航里程以及更低的能量损耗。为在此之上进一步优化能效，小鹏P7i全系标配了X-HP2.0智能热管理系统（含十通阀集成热泵），在提升续航的同时也为极限驾驶提供了保障。通过X-HP2.0智能热管理系统能让车辆持续爆发强劲动力，也能有更强的极端工况持久力。

到了冬季，X-HP2.0智能热管理系统可在0℃时让采暖能耗下降35%，冬季续航提升15%（数据来源于小鹏实验室，系部分车型特定条件实验数据）。这源于X-HP2.0智能热管理系统从环境、电机、电池、域控制器、自动驾驶计算机等发热元件中吸收热量，整合全车热量，并把热量智能分配给需要加热的地方，最大化减少热量损失，升温快且节能，显著优化冬季续航能力，让用户冬季也能安心出行。同时，车辆的座舱供热能力也可显著提升，冬季上车更快达到舒适温度，并且更节能。

小鹏P7i同级领先的扎实续航能力持续不断获得海内外权威认可，在今年夏天由挪威乘联会（NAF）举办的2023年全球最大规模的电动汽车测试中，小鹏P7i（欧洲市场称P7，为四驱车型）从海内外共32款纯电车中脱颖而出，以110.3%的续航完成率位列续航能力第二，在平均能耗方面表现出色，为每百公里13.7kW·h，位居第一梯队。而在国内权威媒体懂车帝举办的2023夏季测试项目中，小鹏P7i获得了6项第一、2项第二、2项第三的好成绩，成为25万-35万价格区间内唯一一个综合评级优秀的车型。

不止于实用的智驾科技与扎实可靠的续航能力，小鹏P7i在设计上同样出彩，在坚持独特的经典美学设计和纯粹的轿跑造型的同时，在颜色方面拥有星际绿、新月银等多款用户呼声更高的配色方案，彰显先锋探索的艺术品质，同时还有气宇灰、引力红内饰方案，并且全系车型可选，将为用户提供更多元化个性选择。

操控方面，小鹏P7i采用中置电机设计，可有效优化整车前后重量分配，实现45:55 前后轴荷比，为用户带来更加敏捷的操控感受。在底盘部分，小鹏P7i搭载了SACHS专业级减震器，能够提供出色的驾控体验。为了满足用户的个性化驾驶需求，小鹏P7i还提供了多种驾驶模式，多档加速平顺可调，更为追求极致性能的用户带来更加极致的驾控乐趣。

在安全方面，小鹏P7i（欧洲市场称P7）在10月25日获得2023 Euro NCAP五星安全评级，通关欧盟安全新标准，这是继2021年小鹏P7获得C-NCAP五星认证后，该车系的又一五星安全成绩，尤其小鹏P7i的AEB自动紧急制动功能在Euro NCAP 2023新规测试中各项得分均超越同级参评车型。同时，小鹏P7i全系标配无热蔓延电池，进一步优化安全结构和热管理系统，确保车辆在更高功率模式下正常运行。

基于深厚的产品力与智驾科技加持，小鹏P7i赢得了全球用户的优良口碑，小鹏汽车也在加紧国际市场的产品布局，持续扩大在欧洲的销售和服务网络布局，目前，小鹏P7i（国际版）已于挪威、瑞典、丹麦、荷兰四国正式开启交付，未来将继续拓展海外市场。

对于小鹏来说，P7i将是今年冲击市场，争取用户的非常有力的产品。高配的性能加足够平实的价格定位，应该会帮助小鹏交出一定的市场成绩，我们拭目以待。