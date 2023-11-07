Aspark Owl无疑是​​有史以来最昂贵的电动汽车之一，它已经从意大利的装配线转移到了超级跑车最初构思的日本。这款限量生产的电动汽车有两种不同的版本，售价数百万美元，现在将向财力雄厚的日本消费者展示。

Aspark Co. 于 2005 年在大阪成立，是一家日本汽车制造和工程公司，在全球设有超过 25 个办事处，除了超级跑车之外，还专门从事工程和网络相关开发。尽管电动汽车的开发已超过七年，但 Aspark 尚未交付量产车。然而，随着 Owl 超级跑车的推出，这种情况将会改变——成为有史以来最快、最昂贵的电动汽车之一。

据 Aspark 网站称，Owl 配备了“有史以来最强大的四台电动机”，总输出功率为 1,980 马力（1,456 千瓦）和 1,920 牛米（1,416 英尺磅）扭矩。同时提供 250 英里（400 公里）的全电动续航里程。

该电动汽车可以在 1.72 秒内从 0 英里/小时加速到 60 英里/小时，最高时速可达 260 英里/小时（413 公里/小时），使 Aspark Owl 于去年夏天在英国创下了两项吉尼斯世界纪录。记录包括以 192.03 英里/小时（309.02 公里/小时）的平均速度跑完八分之一英里，以及以 198.12 英里/小时（318.85 公里/小时）的平均速度跑完四分之一英里。

继今年 6 月在摩纳哥亮相后，Aspark 再次回到公众视野，并进军海外日本，该超级跑车的制造商最初梦想的就是日本。正如我们之前报道的那样，Aspark 表示只会生产 50 辆 Owl 电动汽车，下单后大约需要 12 个月才能交付。这些电动汽车由 Manifattura Automobili Torino (MAT) 制造。