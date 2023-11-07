本田 e-MTB 概念车看起来更像是一辆朴实的电动自行车，并保持了相当现实的设计。与一些相当牵强的电动自行车概念不同，本田的电动自行车概念实际上看起来可以投入生产。这是最近电动自行车概念的一个有前途的趋势，表明其中一些设计有一天可能会走向生产。

据报道，这款电动自行车使用现有的博泽中置电机，这意味着本田不必重新发明车轮。通过使用现有的电动自行车组件，本田可以更多地关注自行车的整体外观和结构设计，将自行车零件留给已经生产数十年的公司。

这款全悬架电动自行车采用 SRAM Eagle AXS 传动系统、Shimano 液压盘式制动器、Fox 前后悬架、RockShox Reverb 升降座杆、DT Swiss XM 1700 车轮和 Maxxis Minion DHF 轮胎。对于本田来说，目标是将摩托车和自行车体验结合到一个可以应对山区地形的产品中。

正如该公司所解释的：

“本田 e-MTB 概念车扩展了本质上的移动领域。通过电动助力轻松上坡，这款自行车提供了结合摩托车乐趣和山地自行车乐趣的全新骑行体验。它的开发是为了让任何人都能更自由地享受山路骑行。”

本田并不是第一家探索电动自行车作为品牌扩张潜在途径的汽车制造商或摩托车制造商。其中最著名的例子包括哈雷戴维森 (Harley-Davidson) 通过 Serial 1 进军电动自行车领域、保时捷通过收购Greyp 和 Fazua 等公司以及自己的保时捷电动自行车而向电动自行车领域进行重大扩张，以及标致 (Peugeot) 的广泛电动自行车系列。