在南部非洲铁路协会（简称“SARA”）2023峰会期间，SARA与华为签署合作备忘录MOU，旨在以数字化技术助力南部非洲发展共同体（简称“南共体”）打造横跨内陆与港口、高效统一的铁路网络，实现南共体国家无缝、高效、低成本的铁路服务。

备忘录由SARA执行长Babe Botana 和华为南部非洲交通系统部长李明群代表双方签署，SARA主席Eng.Agostinho Francisco Langa Junior和南部非洲企业业务部长郭国清，以及全体SARA委员及成员铁路运营商见证签署。

由于GSM-R在全球范围内迅速日落，全球铁路联网（UIC）定义的基于5G技术的FRMCS尚未商用，新线路建设及旧线升级改造过程中，大部分南非铁路运营商在选择铁路车地无线技术时面临两难。

SARA主席Eng.Agostinho Francisco Langa Junior 表示，FRMCS对于铁路行业的数字化转型至关重要，南部非洲地区亟需在单一技术上实现基于FRMCS的标准化技术指引，从而实现真正一体化的区域铁路系统 。

华为南部非洲企业业务部长郭国清表示，作为国家经济的脊梁和命脉，南共体区域内铁路联通的实现，对建立铁路物流体系安全、保障可靠运行，促进发展区域经济具有重大意义。这需要区域所有铁路运营商基于相同的技术打造一张统一的铁路网，以实现无缝的铁路联接互通和物流流转，夯实南共体(SADC)和非洲大陆自由贸易区（AFCFTA）联接基础。

华为联合SARA和相关铁路运营商选择基于LTE的FRMCS技术作为南部非洲地区铁路车地无线标准指引，FRMCS-LTE具有长期的演进能力，可平滑演进到基于5G的FRMCS，同时整个方案的铁路生态体系也具备商用能力，可视作相关铁路运营商的最优选。

峰会期间，华为提出“One Tech makes One Rail，One Rail makes One Africa”铁路建设思路，华为南部非洲交通系统部长李明群表示，技术融合将为区域融合创造基础，华为愿同铁路行业生态伙伴一道，共同推动未来铁路移动通信系统的迭代和发展，推动南共体地区更快实现铁路网络数字化、智能化、绿色化转型，进一步推动非洲铁路行业的发展。

华为表示，未来其仍将在满足铁路通信需求基础上，进一步提高铁路运营的可靠性和效率，致力于将数字化技术带入铁路的运营、服务和管理领域，赋能铁路运营商数字化转型与智能化升级。