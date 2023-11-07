微软宣布将与 Inworld AI 合作开发 Xbox 工具，使开发者能够创建基于 AI 的角色、故事和任务。

据介绍，此次合作主要将包括一个“AI 设计 Copilot”系统，Xbox 开发者可以借助该系统创建详细的脚本、对话树、任务线等等。

“在 Xbox，我们相信通过更好的工具，创作者可以制作出更加非凡的游戏，” Xbox 游戏 AI 总经理张海燕解释道。

她表示，此次合作将汇集 Inworld 在使用生成式 AI 模型进行角色开发方面的专业知识，微软基于云的 AI 解决方案，包括 Azure OpenAI 服务、微软研究部门对未来游戏的技术洞察，以及 Xbox 团队在创作者工具方面所具备的优势，旨在服务所有开发者。

这个多平台人工智能工具集将包括用于脚本和对话的“AI 设计 Copilot”，以及一个可以集成到游戏中并用于动态生成故事、任务和对话的 AI 角色引擎。

微软还提到，Inworld 一直在研究可以自行对玩家动作做出反应的 AI NPC，就像 ChatGPT 或 Bing Chat 对用户询问做出回应一样。

他们认为，这些 AI NPC 将具有独特的回应，例如声调，并为游戏带来具有各种可能的对话或千人千面的故事情节。

“人工智能长期以来一直是游戏开发的一个不可或缺的组成部分，其应用范围覆盖 AI 敌人以及生成过程等等，”Inworld AI 的首席执行官 Ilya Gelfenbeyn 说，“大型语言模型和生成性人工智能的出现为游戏中的故事讲述和角色互动开辟了新的机遇。”

当然，在游戏设计或语音表演等创意领域中使用生成性人工智能是有争议的，例如美国演员工会（SAG-AFTRA）最近投票批准游戏表演者进行罢工。

SAG-AFTRA 的首席合同官 Ray Rodriguez 表示：“在利用 AI 和低工资之间，从事电子游戏的人面临着与从事电影和电视行业的人相同的许多问题。”