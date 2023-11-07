美国当地时间周一，在 OpenAI 首届开发者大会上，该公司首席执行官萨姆·奥特曼（Sam Altman）宣布，ChatGPT 的周活用户数达到 1 亿。

自今年 3 月通过 API（应用程序编程接口）发布 ChatGPT 和 Whisper 模型以来，该公司目前拥有超过 200 万名开发者，其中包括 92% 的财富 500 强企业。

在开发者大会上，除了公布了这些数据，OpenAI 还详细介绍了一系列新功能，包括可以构建自定义版本 ChatGPT 的平台，以帮助完成特定任务。该公司还推出了新模型 GPT-4 Turbo，其知识库更新到 2023 年 4 月，可以在一个提示中包含相当于 300 多页的文本。

在近一年前推出后，ChatGPT 被广泛认为是有史以来增长最快的消费者互联网应用，仅在两个月月活跃用户就达到了约 1 亿人。相比之下，Facebook 在 2004 年推出后，花了大约四年半的时间才达到 1 亿用户。X（前身为 Twitter）花了五年多时间，Instagram 花了两年多时间。

微软表示，其必应搜索引擎在今年早些时候增加了由 OpenAI GPT-4 驱动的生成式人工智能功能，在 2009 年推出十多年后，于今年 3 月突破了日活跃用户 1 亿的里程碑。

不过，ChatGPT 的记录已经被 Meta 的 Threads 打破，后者在 7 月份推出后不到一周就积累了 1 亿用户。但自那以后的几个月里，Threads 的使用量似乎有所下降。截至 10 月份，月活跃用户已经不到 1 亿。

不管从哪些角度分析这些数字，都可以看出，ChatGPT 仍然非常受欢迎，尽管其向公众推出还不到一年时间。

这并不是我们第一次看到 OpenAI 的聊天机器人拥有大量用户。早在 2 月份，Similarweb 估计该工具已经达到了一个里程碑，即在一个月内吸引 1 亿独立访问用户，每天吸引 2500 万访问用户。但值得注意的是，周一的数据来自 OpenAI 官方，而不是第三方的估计。

最近有媒体报道称，自去年 11 月 ChatGPT 发布以来，它的受欢迎程度开始下滑，OpenAI 发布这些数据似乎是为了反驳这一说法。