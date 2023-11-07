OpenAI 今天为旗下的 ChatGPT 推出了一项名为“GPTs”的服务，允许用户根据特定需求创建“属于自己的 ChatGPT 版本”。

OpenAI 表示，他们推出了这些功能是为了让用户对 ChatGPT“有一些控制权”，例如企业可以创建一个只有员工才能访问的特殊助理，父母也可以创建一个专门教孩子如何解决棘手的数学问题的解题工具。

目前用户使用“GPTs”服务，需要订阅每月 20 美元的 ChatGPT Plus 或 ChatGPT Enterprise。在此之后，用户可前往个人账户，选择页面顶部的“创建 GPT”选项，接着网站内置的 GPT Builder 工具便将帮助用户一步步设置自己的 GPT 模型。

据悉，在功能层面上，“GPTs”的名称、头像可以被自定义，用户还可以上传自己的配置文件来进一步配置模型的“性格”，用户还可以启用额外的功能，例如让“GPTs”联网或集成 DALL-E 文生图工具。

OpenAI 声称，他们将在 11 月下旬推出“GPT 商店”，该商店将展示“经过验证的用户创作”。人们可以在商店中搜索他人在生产力和教育等多个领域中创建的各种聊天机器人，发布“自己的 GPT”的用户将可以得到一些资金回报。

此外，OpenAI 还表示他们将推出 GPT-4 Turbo 的预览版，这一版本是基于今年 4 月的数据构建的，这款模型能够“更好地了解当前事件”，而对于开发人员来说，Turbo 版本的使用成本也会更低。