由于消费需求低迷，2023年第三季度美国智能手机出货量连续第四个季度出现同比下降；

谷歌、三星和TCL是同比跌幅最大的三家品牌厂商，而摩托罗拉和诺基亚HMD在充满挑战的市场环境下实现增长；

苹果公司iPhone出货量同比下降11%，部分原因是与iPhone 14系列相比，iPhone 15系列的上市时间延迟；

智能手机出货量不佳的主要原因是运营商的用户终端升级率较低，表明消费者正选择延长换机周期。

根据Counterpoint Research的市场监测数据，2023年第三季度美国智能手机出货量下降19%。三星、谷歌和TCL的智能手机出货量分别大幅下降26%、37%和51%。而与去年同期相比，摩托罗拉和诺基亚HMD的出货量分别增长31%和17%。苹果公司的出货量相较2022年第三季度下降11%，部分原因是与iPhone 14系列相比，iPhone 15系列的上市时间延迟，致使这部分出货量延后至2023年第四季度。

针对2023年第三季度的出货量表现，研究分析师Matthew Orf称：“由于消费需求仍然低迷，手机品牌厂商对增加当季出货量态度谨慎。尽管与上季度相比，运营商的用户终端升级率略有上升，但依然远低于正常水平，原因是消费者选择延长换机周期，而非升级到新款。智能手机如今具有更强的耐用性和更高的制造品质，但发布的新款在技术升级方面往往不及预期，再加上宏观经济环境的不确定性，均导致美国智能手机市场呈萎靡态势。”

高级研究分析师Maurice Klaehne表示：“虽然智能手机整体出货量下降了19%，但仍有一些品牌录得增长。凭借新产品组合以及在预付费市场和全国零售渠道中的影响力提升，摩托罗拉和诺基亚HMD逆流而上，实现增长。而三星和TCL却在低端市场遭遇挑战，其相关机型正逐步退出市场。”

对于折叠屏手机的市场趋势，Maurice表示：“随着市场上可供选择的安卓折叠屏手机越来越多，折叠屏手机有可能成为美国智能手机市场的一大亮点。例如，三星在8月发布Galaxy Z Flip和Fold 5，一加也紧随其后，在2023年第四季度初推出其首款折叠屏手机，同时摩托罗拉也发布了售价低于900美元（约合人民币6,600元）的Motorola Raz 2023。”

副总监Hanish Bhatia在谈及预付费和后付费市场格局时表示：“由于促销力度加大以及移动终端与宽带捆绑销售，后付费运营商继续面临来自有线电视运营商Spectrum和Xfinity的激烈竞争。而一直处于下风的Verizon有望在2023-2024年迅速扩大其5G中频段的覆盖范围。在2023年上半年，预付费市场动作频频，例如T-Mobile收购Mint Mobile, Verizon的TracFone用户流失但扩大了Total Wireless的零售业务覆盖，Dish对其预付费品牌组合进行整合，以及零售领域涌现新的移动虚拟网络运营商(MVNO)。”

研究总监Jeff Fieldhack在谈及iPhone 15的发布和整体市场前景时表示：“虽然运营商在整个季度持续进行强有力的促销，但运营商用户终端升级率仍徘徊在历史低位。我们预计第四季度该比率将出现季节性回升，但可能仍不及去年同期。在美国，iPhone 11和iPhone 12拥有庞大的用户量，而这些用户今年可能会选择升级到iPhone 15系列。不过，虽然iPhone 15系列的首销等待时间依旧很长，但比iPhone 14系列更快缩短交货时间，这或许表明低迷的智能手机消费需求将在2023年第四季度影响iPhone 15的销售。”