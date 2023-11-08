华为的 Mate 60 Pro 支持卫星通讯技术，其合作伙伴为中国电信。此前有消息指“华为手机目前还是独占卫星通讯方案，因此其它手机厂商的卫星通信功能被砍，推出还需要时间”。不过根据最新传闻，华为并未独占卫星通讯功能。根据新浪科技的说法，中国电信正计划与更多手机厂商合作，以推进该技术的普及。

据称，中国电信内部人士说，“华为并没有独占该技术，但要在手机上实现卫星通信确实有一定的技术门槛，需要很大的研发投入。需要涉及芯片、协议、终端等多个层面，需要很大的研发投入进行技术攻关，比如芯片模组小型化、卫星协议体制优化、用户终端管理等。”

该名人士还说：“目前只有华为 Mate 60 Pro 这一款手机支持，但我们也在计划与更多手机厂商合作，让每个人都能使用到。华为 Mate 60 Pro 是高端机，价格较高，中国电信的目标是让一部手机就可以拨打 5G+ 卫星电话，消费门槛也更低，让大众都能使用到。“

报道还提及，除了与手机厂商合作，中国电信也在自己下场布局卫星通信手机。据悉，中国电信近日将推出自研的天翼铂顿 S9 卫星手机，内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用，可拨打接听卫星电话、接发卫星短信，目前具体售价还未知。