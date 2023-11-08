宝马董事长奥利弗·齐普策（Oliver Zipse）在最近的电话会议上讨论了一些即将推出的车型。Zipse 特别表示，重新设计的 5 系 Touring 将于明年春天庆祝其全球首发。他指出，旅行车将拥有“与轿车相同的动力传动系统组合”，这意味着将有电动 i5 Touring车型。当然，这并不奇怪，因为间谍摄影师上个月拍摄了该模型。

Zipse 接下来重点介绍了 Neue Klasse，该车计划于 2025 年投入生产。他指出，它“不仅仅是另一款 BMW 品牌汽车”，因为它是“全新一代产品”。六款 Neue Klasse 车型将在 24 个月内推出，包括轿车和跨界车。齐普塞说：“所有型号的共同点是为它们提供动力的全电动心脏。”

说到电动汽车，MINI Aceman将于明年四月首次亮相。Zipse 并没有透露太多关于“高级紧凑型”电动汽车的信息，但它去年就以一个概念进行了预览，间谍摄影师已经在很多场合捕捉到了原型车。预计它的定位介于 Hatch 和 Countryman 之间，同时也融合了两者的风格。

在谈到MINI时，Zipse 指出该品牌很快将在欧洲采用直销模式。该计划将从意大利、波兰和瑞典开始，其他国家也将分阶段跟进。宝马将于 2026 年加入这一行动。

Zipse 表示，直销提供了一系列好处，包括“完全的价格透明度”、无缝的线上和线下互动，以及直接获得“全新的客户体验”。

最后但并非最不重要的一点是，Zipse 指出，到“2030 年代初”，劳斯莱斯将完全采用电动汽车。Spectre 将为这款车型铺平道路，预计将于今年晚些时候开始交付。