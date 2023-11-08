据悉，新加坡医疗健康及生活方式公司Perfect Nature已于近日为旗下母婴用品品牌Snuugo筹集到了100万新元的种子轮融资。

根据声明，本次种子轮融资由天使投资人Fischer Tech创始人兼前首席执行官Peter Tan和Racer Technology创始人Willy Koh领投。Snuugo表示，将把这笔资金用于产品开发及技术提升。

Snuugo是一个智能化可穿戴式吸奶器品牌，其母公司Perfect Nature成立于2019年。据介绍，Snuugo的吸奶器产品拥有多达28种节奏和强度设置（同时也会向用户提供一个记录哺育数据的应用程序）。此外，Snuugo也强调，其产品专为现代亚洲母亲量身定制，并且在设计上契合了人体工程学理念。

在市场规划方面，据透露，Snuugo将于下月初在新加坡正式推出，并计划于2024年中期扩展到其他东南亚国家和中国市场。

根据一份调研预测，到2026年，亚太地区母婴护理产品市场有望从2019年的284亿美元增长到477亿美元，实现近7.7%的复合年增长率。体现在生育率相对靠前的东南亚地区，在其不容忽视的庞大的人口基数之下，东南亚母婴护理产品市场也正在迎来更多期待目光。