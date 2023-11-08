韩国电动汽车电池制造商SK On与瑞典电动汽车制造商Polestar签署了电池供应协议，确保了全球电池市场的另一个长期增长引擎。

根据协议，SK On将从2025年起为其旗舰电动四门轿跑车Polestar 5供应电池。Polestar 5 是瑞典全电动品牌的豪华四门 GT（Grand Tourer）车型，计划于 2025 年开始生产。Polestar 5 将产生高达 650 kW（884 hp）的功率和 900 Nm 的扭矩，并将建立在 Polestar 的定制粘合铝平台上。

为 Polestar 5 提供动力的将是 SK On 的超长高镍电池，该电池由 56 厘米长的电池组成。特别是，这些电池具有高能量密度，通过成功通过热传播（TP）测试的严格条件，展现出卓越的安全性。

SK On 首席执行官 Jee Dong-seob 表示：“我们很高兴与 Polestar 合作开发其顶级电动汽车车型。” “我们将巩固与 Polestar 的合作伙伴关系，并通过这项协议创造新的机会。”

Polestar 首席执行官托马斯·英根拉特 (Thomas Ingenlath) 表示：“在我们达成初始谅解备忘录以及他们对我们品牌进行投资之后，我们与 SK On 的关系取得了丰硕成果。Polestar 5 正在快速开发，并将配备这种高容量电池，以提供我们豪华旅行车所期望的性能。”

2021年，SK集团通过新移动基金投资了Polestar。两家公司还签署了谅解备忘录（MOU），以加强在电动汽车领域的合作。