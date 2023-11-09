在宣布计划在阿联酋实施商业空中出租车服务后不到一个月，eVTOL 开发商Archer Aviation与 InterGlobe Enterprises 签署了一份单独协议，将其零排放飞机移动性引入印度，等待监管部门的批准。

Archer Aviation是一家电动垂直起降 (eVTOL) 飞机开发商，早在 2022 年底推出其旗舰 Midnight 飞机之前，该公司就已将目光投向商业空中出租车运营。到今年 5 月，在长期投资者 Stellantis 的帮助下，Archer 已开始将 Midnight eVTOL 下线，Stellantis在 夏季与美联航一起提供了额外资金。

此后，阿切尔又找到了 美国空军的追求者，该公司签署了价值高达1.42亿美元的飞机采购合同。就在上个月，该公司还在阿拉伯联合酋长国 (UAE) 举行了仪式，与阿布扎比投资办公室签署了一份谅解备忘录 (MOU)，计划到 2026 年在阿联酋各地开展商业空中出租车业务。

今天，Archer 正在庆祝另一项签署的国际谅解备忘录——这次是为了在印度各地实施数百辆午夜空中出租车。Archer 和 InterGlobe 正在联手在 2026 年推出商业出租车业务。

新成立的合作伙伴计划与印度当地业务合作伙伴合作，建设必要的垂直起落机场和充电基础设施、培训电动垂直起降飞行员并自行运营机队。Archer 表示，谅解备忘录还包括为印度购买多达 200 架 Midnight eVTOL 飞机提供资金的计划，用于空中出租车业务。