在双十一和黑五购物节带动下，全球购物应用使用量创下新高。在节日季，零售业务移动化的趋势更为明显，达到前所未有的高峰。data.ai 的最新分析显示，在 2023 年第 4 季度这个购物高峰季度，全球购物应用下载量将破纪录达到 17 亿次。中国和日本等亚太地区的主要市场呈现出类似趋势，下载量和用户使用时长预计将双双飙升。

中国移动零售商积极备战双十一

预计 2023 年第四季度，中国仅 Android 设备上购物应用的用户使用时长总计将近 135 亿小时。这比 2023 年第三季度增长了 10.6%，同比涨幅则达到 3.3%。在此之前，仅 2021 年第四季度，由于全球经济复苏强劲，用户使用时长达到更高的近 145 亿小时。

与此同时，iOS 购物应用的下载量在经历了 2020 年低谷期后大幅回升。预计下载量将连续第三个节日季上涨，季环比增长逾 30%，五年来首次超过 1.5 亿次。中国手机用户有机会突破自 2018 年第四季度以来 1.51 亿次下载量的记录。

第四季度日韩下载量也将创新高

过去四年来，日本购物应用在用户使用时长和下载量方面均保持稳定增长。2023 年第四季度，日本在 Android 设备上的购物应用用户使用时长将达 3.5 亿小时，同比增长 4.2%，比 2020 年同期提高近 20%。iOS 和 Google Play 下载量也继续稳步上升，同比增长 1.8%，比 2020 年第四季度增长 14.4%。

虽然韩国第四季度购物消费疲软，但 data.ai 仍然预测该国的购物应用下载量将再攀新高。下载量预计将增长约 1%，达 4330 万次。另一方面，尽管 3.3% 年环比增长表明移动购物仍广受欢迎，但在 2023 年第四季度，用户使用时长较上季度将略有下降。

Temu 今年突飞猛进

今年，中国企业在全球范围内大显身手。Temu 是去年由中国发行商 PDD Holdings（拼多多）推出的一款电子商务应用，2023 年期间其在移动购物领域实现颠覆式增长，无人可及。2023 年头三个季度，下载量保持增长的其它应用还包括 SHEIN、AliExpress、TikTok Seller 和 Poizon，这些应用发行商总部均位于中国或最初创办于中国。

Temu 是日本下载量增长最快的购物应用， Shimaura 和 7sGood 紧随其后。Temu 同样跻身韩国增速排行榜，仅落后于 Nike 和 AliExpress 。