雪铁龙正在更新 My Ami Pop 版本，采用全新设计，增强其俏皮、年轻和运动的性格。My Ami Pop 是 Ami 提供的众多个性产品之一，自推出以来已赢得了超过 43,000 名客户，其中 80% 的客户选择了定制版本。

My Ami Pop保留了为其成功做出贡献的所有特定外观造型特征：4 个车轮装饰、挡风玻璃下的 1 个黑色图形条、1 个前后保险杠加固、1 个后扰流板、2 个四分之一面板贴纸、2 个门槛贴纸。

My Ami Pop 的新涂装发生了颜色变化，引入了红外线作为主要色调。事实上，门槛和三角窗上的贴纸从橙色变成了红外红色，这是雪铁龙系列真正的标志性颜色。

新 My Ami Pop 以其更容易识别的外观脱颖而出。新的头灯边框与挡风玻璃下的黑色 V 形条和黑色保险杠加固相得益彰，这都是 Pop 版本的特征。这种高度图形化、结构化的新前端赋予其独特而自信的外观。My Ami Pop 拥有新的图形，赋予其更新鲜、更独特的外观。门上的贴纸是该版本的一大特色，增添了个性和影响力。面板的装饰保留了 My Ami Pop 中已有的数字 2，这是对 Ami 独特的移动方式的认可。

数字 2 的尺寸已缩小，为风格化的圆形和三角形让路，这两种非常简单的图形形状，灵感来自游戏玩家的数字世界。

请注意，该数字现在是黄色的，以增加闪烁度。新版本中引入的这种更活泼的黄色色调也引起了人们的好奇心，并引起人们对数字 2 的注意。包钩现在是黄色的，将外部与内部连接起来。它为内饰增添了视觉活力，主要是三个储物箱的橙色定制、两个开口带和地垫上的缝线。

最后，数字 2 和车轮装饰部分的白色形成了鲜明的对比。它为 New My Ami Pop 增添了轻盈感和新鲜感。对于那些注重细节的人来说，面板下部的条纹会让他们想起雪铁龙 V 形，与前面板黑色带上的微妙图案相呼应。

在四分之一面板处，贴纸的三条线被新的装饰元素——圆圈所取代。它分为两半，一半是实心的，另一半只有轮廓，它强化了 New My Ami Pop 的图形风格，并与汽车的圆形形状和圆形前灯相呼应。它可以提醒人们注意门底部面板上的圆圈。

My Ami Pop 在中央控制台中引入了驾驶选择器，以改善人体工程学。所有控件都更加明显且更易于选择。除了 RND 按钮之外，Ami 用户还可以轻松找到 USB 插座、通风控制、危险警告和加热/除雾控制。中央控制台中的驾驶选择器也将于 2024 年第一季度在所有版本的 Ami 上配备。

在 My Ami Pop 内，用户将找到让日常生活变得更轻松的所有标准设备，包括智能手机夹、门网、中央隔离网、地垫和用于将智能手机与 Ami 连接的 Dat@mi 连接盒等功能配件。访问他们的所有数据（可用范围、里程、维护警告等）。在信息娱乐方面，它具有 My Ami Play 界面，可将您的智能手机变成仪表板，可快速访问导航功能、音乐和收音机，并允许您拨打电话。它们通过放置在方向盘上的雪铁龙开关按钮进行远程控制，这样您就可以随时关注路面并安全驾驶。

新的 My Ami Pop 即日起即可订购，首批交付将于 2024 年第一季度在 Ami 已销售的 12 个国家/地区进行。自 2020 年 4 月商业推出以来，Ami 已赢得了 12 个不同国家的超过 43,000 名客户。最近在瑞士、留尼汪岛、马提尼克岛和瓜德罗普岛推出，Ami 仍然一如既往地受欢迎，并将很快在丹麦推出、斯洛文尼亚和保加利亚。