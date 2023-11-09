在创造纽博格林圈速记录、超过 20 个新的加速和制动记录以及在与顶级赛车运动机器的直线加速赛中取得显着胜利的一年中， Rimac Nevera征服了一切。因此，为了让这一年充满乐趣，团队决定开始打破记录……

早在 1967 年，兰博基尼 Miura 就凭借其 V12 发动机的全部威力，成为世界上最快的量产车，成为第一辆突破 170 英里/小时大关的汽车。快进几十年，Rimac Nevera 刚刚达到了相同的速度……但倒退了。

经过吉尼斯世界纪录的见证，并使用 Dewesoft 测量的数据进行验证，Nevera 现已正式拥有吉尼斯世界纪录的最快倒车速度称号。在德国帕彭堡汽车测试工厂举行的测试中，Nevera 回到了今年早些时候它曾在一天内打破 20 多项加速和制动记录的地方，以及其破纪录的最高速度行驶的地点至 256 英里/小时（412 公里/小时）。Nevera 涂装了早期破纪录跑步比赛中所穿的计时赛版涂装（全球仅向 12 名客户开放），最高时速可达 171.34 英里/小时（275.74 公里/小时）。

与内燃机汽车甚至某些电动汽车不同，Nevera 的传动系统没有齿轮 – 四个单独的电机要么向后或向前行驶，但从静止状态开始，它始终是一堵无情的加速墙。这意味着，能够在 3.21 秒内提供 0-100 英里/小时加速或在不到 11 秒内提供 0-200 英里/小时加速的相同动力系统，也可以在向后行驶时提供类似的惊天动地的性能。

“在开发过程中，我们想到 Nevera 可能是世界上最快的倒车汽车，但我们对此一笑置之。毕竟，空气动力学、冷却和稳定性并不是为高速向后行驶而设计的。但后来，我们开始谈论尝试一下会有多有趣。我们的模拟显示，我们可以达到超过 150 英里/小时的速度，但我们不太清楚它有多稳定——我们正在进入未知的领域，”布加迪 Rimac Nevera 首席项目工程师 Matija Renić 说道。

“就跑步本身而言，确实需要一些时间来适应。你面朝后，看着风景越来越快地从你身边闪过，感觉你的脖子向前拉，几乎和你通常在猛刹车时感受到的感觉一样。你轻轻地转动方向盘，小心不要破坏平衡，注意你的路线，刹车时会从后视镜中指出，同时注意速度。尽管汽车的设计方式几乎完全不自然，但 Nevera 轻松打破了另一项纪录。”测试车手 Goran Drndak Rimac 说道。

7 月，在 2023 年古德伍德速度节上，Nevera 在计时超级跑车大战中创下了 49.32 秒的成绩，使其不仅仅是参加著名爬坡赛的最快量产车。8 月，Nevera 在北环赛道上首次亮相，打破了此前的电动汽车生产圈速记录，比之前的纪录快了 20 秒。这一破纪录的单圈由克罗地亚赛车手 Martin Kodrić 驾驶，使用米其林 Cup2R 轮胎完成，并通过独立计时数据、TÜV SÜD 和车载遥测技术进行验证。

这些破纪录的成就都是由 Nevera in Time Attack 涂装完成的，该涂装于 8 月份在鹌鹑赛车运动聚会上正式推出，限量 12 辆。Time Attack 的定制喷漆由内部设计并手工涂装，打造出中队黑和闪电绿亮点的引人注目的组合。这种定制的闪电绿色调的灵感来自暴风雨前发生的一种奇特的天气现象，当时带电的电离粒子给天空带来美丽、强烈、鲜艳的绿色色调。该颜色也是对 e-M3 的直接致敬，e-M3 是 Mate Rimac 改装的 BMW 3 系电动车，该车于 2012 年被国际汽联独立验证为当时世界上加速最快的电动汽车。这也恰好是 Rimac 有史以来第一个打破纪录的人，创下了五项独立的吉尼斯世界纪录。