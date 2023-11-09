根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2023年10月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜Top 100，合计吸金19.1亿美元，占本期全球Top1 00手游发行商收入38.7%，详细报道如下。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入Top 30

在连续10个月保持国内iOS手游活跃用户榜第2名的同时，网易《蛋仔派对》于9月初登陆东南亚和中国台港澳市场，其活跃用户再度迎来显著增长。与此同时，丰富的中秋国庆活动以及《猪猪侠》联动为该游戏带来47%的收入增长，重回中国iOS手游畅销榜前十。

随着《崩坏：星穹铁道》1.4版本更新、《原神》4.1下半卡池上线，米哈游移动端10月收入环比提升10%，是今年以来收入排名第2的月份，蝉联全球手游发行商收入榜前三。

自去年11月以来，点点互动的收入已连续12个月保持高速增长。本期冰雪题材生存策略手游《Whiteout Survival》收入再度提升10%，使得发行商收入环比增长5%，再创新高，排名前进至第4名。除了连续3个月稳居全球SLG手游收入榜榜首，该游戏在活跃用户方面也表现出十足的增长潜力，目前已连续2个月位列全球SLG手游DAU排行榜前三。

放置卡牌手游《咸鱼之王》于10月20日迎来上市2周年庆。在丰富的签到活动和限时福利的带动下，游戏在10月21日跻身中国iOS手游畅销榜前三，10月收入环比激增129%。发行商Hortor Games在移动应用市场的收入近乎翻倍，创历史新高，排名前进9位至第18名。

同样凭借放置卡牌手游斩获佳绩的还有易幻网络。继9月初在日本市场成功推出《ドット勇者》 (马赛克英雄）之后，10月发行商收入环比增长10%，再创新高，位列中国手游发行商全球收入榜第20名。

柠檬微趣旗下《Gossip Harbor®》(绯闻港口)等合并手游延续过去8个月的强劲表现，使得发行商10月收入环比增长8%，再次刷新纪录。虽然过去两年，全球移动游戏市场的收入较疫情期间有所回落，合并手游却是少数实现逆势增长的品类之一。Sensor Tower市场分析数据显示，今年10月，全球合并手游用户付费达到8000万美元，同比增长37.5%，相较2021年10月增长85.7%，成为解谜手游中收入第二的子分类，仅次于交换消除手游。柠檬微趣凭借在这一品类的研发优势，内购收入实现了74.5%的同比增长，跻身全球手游发行商收入榜第66名。

在上一期我们提到，由于古风模拟经营手游 《这城有良田》的卓越表现，益世界9月收入环比提升52%。本期，发行商旗下另一款模拟经营手游《商道高手》(おねがい社長！)收入迎来6%的环比增长。在这两款游戏的助力下，益世界跻身全球模拟手游发行商收入榜第6名。

Goat Games于10月13日在欧美市场推出Gameloft经典IP授权手游《Dungeon Hunter 6》(地牢猎手6)。当天游戏登顶美国、德国等iPhone手游下载榜榜首，并迅速成为发行商旗下收入最高的手游产品。Goat Games本期收入达到9月的2倍，首次跻身全球手游发行商收入榜第90名。

榜单之外，入围全球收入Top 100的中国手游发行商依次是雅乐科技、智明星通、Goat Games、巨人网络、完美世界、禅游科技 和 冰川网络 共37家厂商。

中国App Store手游收入Top 20

在10月中旬多款皮肤限时优惠，以及月底8周年庆的带动下，《王者荣耀》本期收入环比增长12%。

《率土之滨》在10月22日周年庆系列活动开启当天，进入中国iPhone手游畅销榜第6名，10月收入环比提升49%，重回榜单第17名。