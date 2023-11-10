中国硬派SUV市场来了一位新的实力派玩家，方程豹汽车首款车型豹5正式上市，新车共推出3个版本，售价区间为28.98万元—35.28万元。豹5是方程豹汽车首个搭载DMO超级混动越野平台的量产车型，以电为主的技术架构，保证其在越野性能、城市体验和可拓展性等各个维度的表现，都达到同级领先水平。



为满足新时代用户的多元用车需求，本次豹5共推出探索版、领航版、云辇旗舰版三大版本，提供瓦特纳冰原蓝、塔里木胡杨金、多诺米蒂山脉绿等7种配色，以及日蚀蓝、风暴米、浅滩绿3种内饰颜色。其中，豹5探索版售价28.98万元，领航版售价30.98万元，云辇旗舰版售价35.28万元。11月9日起，用户便可通过方程豹汽车官方APP、方程豹汽车微信小程序及全国线下门店下定购车。豹5探索版、领航版将在11月内批量交付，云辇旗舰版将于2024年1月启动交付。

同时，方程豹汽车针对购车用户提供包括“豹力”先锋礼、“豹力”先享礼、“豹友”置换增购礼、“豹友”金融礼、四大“豹力”保障礼、六大“豹力”智联礼、三大“豹友“无忧礼、“豹友”交付礼在内的多重惊喜权益，让每位用户都能自在选择。

豹5定位超级混动硬派SUV，从性能、安全、空间、舒适、智能等各个维度，解决了传统燃油越野车不舒适、不智能、不节能的三大痛点，以卓越的产品力重新定义硬派SUV价值标准，为用户提供新能源硬派SUV全场景驾控体验。



得益于DMO超级混动越野平台，豹5具备天生强悍的性能表现。全球首款纵置EHS电混系统、行业首创的越野专用后驱电总成，以及越野专用纵置1.5T高功率发动机，让豹5能爆发出505KW最大功率和760N·m的系统综合扭矩，综合性能超越传统5.0T燃油发动机，使硬派SUV的百公里加速首次达到4秒级。

豹5的非承载式车身融合CTC电池底盘一体化技术，带来更低质心和50:50轴荷比，加上前后双叉臂独立悬架，道路驾驶一体感、操控性、舒适性俱佳，媲美城市SUV。得益于DMO超级混动越野平台的极致能耗控制，豹5综合亏电油耗7.8L/100km，综合续航里程超1200km，通过整车的NVH设计，豹5拥有卧室级的静音座舱体验，加上比肩公交车的广阔视野，意味着豹5用于城市出行依然优秀，真正实现用一台车解决两辆车的用车需求。6kW的对外放电功能让豹5可以化身移动大电源，还可选装2.5T拖挂资质，满足户外露营、拖挂房车等出行需求。

豹5基于双五星碰撞标准设计，从被动安全、电池安全、主动安全、座舱安全，为用户提供全方位、全旅途的安全保障。豹5的车架高强钢占比96%，为用户打造最强安全底盘。全新的非承载式车身拥有更高效的双重传力路径，正碰入侵量减少30%，侧碰入侵量减少25%，为用户夯实安全基础。电池安全是新能源车型的重中之重，豹5的超安全刀片电池，采用5层防护结构加上环抱式双重防护系统，拥有1200J的底部抗击能力，超行业标准10倍，打造超强底部防护。为保障座舱内每一位乘员的安全，豹5全系配备11个安全气囊，是40万以内主流5座SUV里极少配备后排座椅侧气囊的车型。

在传统硬派SUV很少关注的智能安全方面，豹5 L2+级智能驾驶辅助功能涵盖行车、泊车、前后侧多角度的预警提醒、自动紧急制动、盲区检测等覆盖驾驶全场景的二十多项主动安全功能，随时随地守护用户安全。豹5全系标配车外空气质量感知系统，并支持远程高温杀菌功能，随时保护用户的健康安全。

豹5灵活百变的座舱空间与智能科技相结合，带来精致舒享体验。豹5座椅采用Nappa真皮材质，手感舒适，前排座椅支持通风/加热/按摩功能，前后排座椅支持多种个性化调节，后排座椅放倒后，后备箱纵深可达1.9米，打开全景天窗就能尽览四季变化。

豹5作为一个专业、强悍、独特的新能源硬派新物种，不论是安全、操控，还是舒适、智能，都是同级别的天花板，不仅将重构硬派越野格局和标杆，更满足了用户对高端新能源硬派SUV的全方面需求。本次豹5的正式上市，正式标志着方程豹汽车所引领的个性化用车未来已来。