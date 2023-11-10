Humane 公司今天正式推出了首款无屏幕可穿戴设备 Ai Pin，这是一种安置在服装上的微型投影，可以投屏在手掌上进行交互，目的是“替代手机”，售价为 699 美元，每月需要额外支付 24 美元订阅费（蜂窝网络数据费及 AI 模型使用费，不付订阅费无法使用），2024 年开始发货。

据官方介绍，Ai Pin 拥有“激光墨水显示器”功能，可以在手掌上投射一个单色（绿色）用户操作界面，分辨率为 720p，用户可以使用各种手势或语音交互，进行拍照、翻译、卡路里识别等功能。

此外，Ai Pin 本体拥有两个呼吸灯，可以告知用户来电、短信等内容，并告知用户麦克风和相机是否处于活动状态。

Humane 声称，Ai Pin 的操作系统为 COSMOS，不支持第三方 App，仅限于得到“人工智能体验”，这是因为“AI 大模型语言助理可以做到任何事情”，而在 AI 方面，Humane 号称得到了来自 OpenAI、微软、谷歌、Slack 和 Tidal 公司的协助。

AI Pin 可以轻松通过磁力夹子“电子助推器”固定在用户衣服上。而设备的电池组也内置于夹子中，因此可以通过更换夹子，来保证 AI Pin 全天运行，AI Pin 将默认附赠两个“电池夹子”，官方一共推出了三款磁力夹子，售价未公布。