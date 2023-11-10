Polestar正在与StoreDot合作，将其极速充电 (XFC) 技术投入生产。它被称为“100合5”，充电仅需五分钟即可行驶100英里（160公里），可以集成到现有的电池组格式中，并且不需要依赖电池组设计革命。

在洛杉矶的 Polestar Day 上，StoreDot 的 XFC 软包电池充电演示与 Polestar 集成 XFC 技术的原型电池模块一起展示。作为正在进行的高级工程项目的一部分，两家公司计划于 2024 年在Polestar 5原型机上全面展示 StoreDot 的 XFC 技术。

Polestar 首席执行官托马斯·英根拉特 (Thomas Ingenlath) 表示：“StoreDot 在极速充电技术的开发方面取得了巨大进步，我们是其发展过程中自豪的投资者和合作伙伴。StoreDot 开创性的极快充电电池与我们即将推出的顶级电动动力系统相结合，可以在几分钟内充电，从而彻底改变电动汽车车主的拥有体验。”

StoreDot 首席执行官 Doron Myersdorf 博士表示：“在我们开发 XFC 技术的过程中，Polestar 一直是我们的主要投资者和合作者之一。明年我们将展示 Polestar 采用这项革命性技术开发的全尺寸电池模块如何充电。充电焦虑很快就会成为过去。”

StoreDot 是硅主导化学物质的世界领先者，这些化学物质对于电动汽车能够以极高的速度充电至关重要。该公司已经公布了其“100inX”战略技术路线图，概述了三代 StoreDot 技术：硅主导的XFC、半固态和后锂架构。该路线图重申了未来十年的预期里程碑，其中“100合5”的目标是2024年，“100合3”的目标是2028年，“100合2”的目标是2032年。