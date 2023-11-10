斯堪尼亚 (Scania)和数字公路货运代理公司 Sennder Technologies 成立了合资公司 JUNA，旨在引领欧洲公路货运物流电动解决方案的发展。该合资企业刚刚在德国成立，旨在推动电动卡车的采用，推动向可持续物流行业的转型，符合 ACEA/PIC 联合声明“到 2040 年所有销售的新商用车必须不含化石燃料”。

JUNA 是一家新成立的、总部位于柏林的德国公司 (GmbH)，为电动卡车推出创新的按使用付费模式。JUNA 将有效地为大规模采用电动卡车扫清道路，从表面上看，电动卡车的价格是柴油卡车的两到三倍。

通过在 Senender 的数字平台上提供有保证的负载，JUNA 为其客户消除了采用电动卡车的障碍。这包括与高额前期成本、残值和技术风险相关的财务挑战，并通过有保障的收入为运输公司提供商业可预测性。通过将斯堪尼亚的优质电动卡车和定制服务与 Sennder 连接中小型承运商与知名托运人的先进技术相结合，JUNA 正在利用两家公司的优势，加速欧洲公路货运物流的脱碳化。

这一创新模式提供全套服务，包括优质电动汽车、维修、保养、保险、数字和分析服务。除了按使用量收费和保证使用之外，JUNA还通过数据分析优化电气化策略并模拟电动卡车适用性的路线。通过消除与电动卡车采用相关的风险并简化运营，JUNA 将在减少碳排放和推动向低排放运输转型方面发挥关键作用。

一个试点项目最近刚刚成功启动。第一个客户使用的是 JUNA 提供的电动卡车，该卡车采用可再生能源，每周运行多达 10 个车道，就像其柴油前身一样。该卡车为斯图加特地区一家知名的快速消费品托运商运营。仅第一辆卡车就有可能每年减少 93 吨二氧化碳当量排放，该试点范围将在 2024 年扩大到包括长途路线。该项目依赖于现有的公共充电基础设施，并根据需要公里成本与当前的柴油费相当。