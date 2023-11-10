总部位于新加坡的金融科技公司BondbloX（前身为BondEvalue）日前宣布，已经获得了一笔600万美元的B轮融资。

据悉，这笔融资由Beacon Venture Capital（泰国开泰银行CVC部门）、现有股东MassMutual Ventures、Citigroup等参投。BondbloX表示，将利用这笔资金扩大其数字化债券交易所BondbloX Bond Exchange（BBX）的扩张，并进一步推进公司在印度地区的发展。

BondbloX成立于2016年，主要通过旗下债券交易平台为投资者提供能够轻松触及债券的渠道（BondbloX的说法是，允许投资者像交易股票一样了解债券价格并进行债券交易）。据介绍，BondbloX的债券交易所BBX为全球首个部分债券交易所，且该交易所已被新加坡金融管理局（新加坡央行）作为认可市场运营商（RMO）监管。

作为交易所的特点，BondbloX表示，交易所采用了分布式账本技术，使投资者能够以1000美元的面值（而不是通常的20万美元）交易债券（每笔交易收取2美元费用，并按照AUM收取0.2%的年化费用）。此外，BondbloX也透露，平台已在上个月向个人投资者推出相关服务，并受到了广泛关注。

展望未来，BBX表示，公司也正计划在该平台上引入美国债券（国债和公司债券）。