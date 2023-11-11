听歌，早就不是左右耳的事了。

从单声道到立体声，空间音频也势必会为消费者带来全新的聆听体验。近期，源自美国的智能音响品牌Sonos，正式推出了一款专门为未来沉浸式聆听打造的产品——Sonos Era 300智能音响。

在包装和外观设计上，Sonos延续了传统的美学风格和环保主义的理念。

箱体一以贯之采用了“牛皮纸”材质的包装，并在包装盒的左右侧的下端计了安全扣。箱体的正面印刷了产品的板式图样，相关性能参数和卖点都以小标识和加粗的视觉文字印刷于在包装箱体的四周。

值得一提的是Era 300机体同样采用消费后回收（PCR）塑料制造，环保型音响的概念得到内外的全面贯彻，并提供了“哑光黑”和“白色”两款风格选择。

褪去黑色绒布，Era 300整体呈现出一个沙漏的外观造型，顶部分别设计了“播放/暂停”、“前后曲”的触摸式按键，以及一个长条型的音量控制的滑动凹槽，并有四个孔眼，用于检测音频和语音控制。

在音响正面网状发声孔的顶部区域有着Sonos的logo标识，以及一个藏在网状孔眼下的指示灯。音响的背面则是 “蓝牙连接”的物理按键，电源线的连接处被安排在了音响背部的中心点。同时，背部的底端还提供了一个USB-C的接孔，以便使用辅助电缆和Sonos线路输入适配器连接音频源。

Era 300低调的沙漏外观可以很好的适配不同的家居装修风格，除了在外观层面的美学设计考量，其内在更是蕴藏复杂的声学结构，每一个角度、每一种比例和每一处开孔都是为了增强声音的方向感和分散性，方能使得乐声真正环绕在听者的四周。

那所谓的“空间音频”又是什么呢？

在Sonos Era 300智能音响的主打功能中，也赫然标注着“支持杜比全景声音乐”的功能卖点。想必影视发烧友对“杜比全景声”并不陌生，所以在正式展开评测前，先要大致解释下关于“单声道”、“立体声”、“5.1声道”以及“环绕声技术”等基础声道概念。

传统单声道，并不是刻板印象中的单一喇叭的配置，而是所有音频信号都被混合，并通过单个的传输通道，当然它也可以有多个音响；

立体声声道，则是至少有两个独立的音频信号通道；

5.1声道，通俗讲其中的“5”是指：前置左、右声道，后置左、右环绕声道，以及一只中置音箱，其中的“1”是指一个重低音喇叭，即所谓的0.1声道，该系统总共可连接6个喇叭；（主箱：2只，中置：1只，环绕：2只，低音炮：1只）

7.1声道，则是在5.1基础上，增加了左后和右后两个发音点；

杜比全景声（Dolby Atmos）是杜比实验室在2012年发布的3D环绕声技术，它突破了传统意义上5.1声道、7.1声道的概念，更是在棚顶加设音箱，实现声场包围，展现更多声音细节。

看似复杂的声道系统，消费级用户简单理解起来就是：使用不同频段功能的喇叭，在不同角度和方位构建起一套完整的声场环境。

在此基础上，再来审视Era 300智能音响的基础驱动单元配置。根据官方给出的数据资料， Era 300配备了六个单元，四个高音扬声器可以确保忠于原声的高频和中频，前射中高音扬声器可以提供平滑的中心效果，两个侧射中高音扬声器可以形成立体声效果。当播放杜比全景声内容时，装载到定向喇叭中的上射高音扬声器会利用天花板反弹声音。两个低音扬声器可以最大限度地提高低音输出，同时左右成一定角度来支持立体声播放。

实际体验评测中，Era 300最大的亮点便在于聆听的“包裹感”。

在App中完成简单的设定，并使用Sonos独有的Trueplay调音之后，笔者直接调取了常用的试音歌单，在整体聆听体验上，不管是高中音的清晰输出，还是重低音的深沉呈现，Era 300都展示出了较好的效果。尤其是对重低音的表现上，下沉效果还是非常明显的，整体声场效果十分的开阔。不同频段的音效呈现都可圈可点，尤其是声音方位的“指向性”非常明显。

以Eagles（老鹰乐队）的《Hotel California（加州旅馆）》为例，开场环境的临场感非常不错，观众的欢呼声有明显的方位环绕，不同器乐间的剥离也很清晰；周杰伦《听见下雨的声音》的开场前奏中有渐入的雨声音效，能明显的感觉到雨声从音响后侧方位发出，立体感非常明显；除了流行乐外，交响乐的临场感就显得更为突出了，中国爱乐乐团版的《月亮之上》，不同声部的器乐表现都很突出，声场开阔，非常大气。

值得一提的是，Era 300本身也是一款“积木式”理念的音响，在预算充足的情况下，可以同Sonos别的音响品类进行组合，进一步拓展声场效果，获得更加震撼的聆听体验。尤其是音乐发烧友可以将两只Era 300音响与Arc或Beam（Gen2）配对，最高可通过7.1.4的家庭影院环境，播放杜比全景声内容，获得震撼、沉浸的影院般享受。

但需要注意的是，之所以杜比全景声的音效能比普通立体声表现更为出众，也在于杜比全景声的音源处理和普通音频之间就存在差异。据一些数据资料显示，全景声音效往往没有立体声音源那么响亮，大约会低10db（分贝）空间，也就给后期播放环节预留了一定的“动态范围”的处置空间。有点类于摄像师在视频拍摄时，选择普通视频记录格式还是Log记录格式，而Log格式能给视频提供更宽广的色域、动态范围以及更丰富的层次用于后期编辑。

目前Sonos也是Apple Music在家用空间音频技术领域的首个合作伙伴，对于国内的消费者来说，Sonos App也支持QQ音乐等在内的多平台合作，以匹配支持播放全景杜比声与空间音频内容。但并非所有的流媒体音乐播放平台都支持杜比全景声的曲目，能够适配全景声音效的曲目也有限，虽然全景声音乐的发展也势必是一个趋势，但是当前音源的适配情况，还有待进一步的完善。但是即便是播放普通版本的立体声曲目，Era 300也能够在同类型扬声器中表现出极佳的效果。

总体来说，面对中小型的使用空间，一台Era 300已然足够强悍，能够让使用者感受到声音不只是在单一平面传播，而是从四面八方环绕而来。同时其低调的外观造型设计，能很好的适配不同的家装风格，也让不少人赞誉其为“音响界的Apple”。

但在使用中，也存在一些小的问题，例如其蓝牙连接的物理按键，按压的触觉反馈感较弱等。

当然Era 300的确更适合搭配Sonos其他品类的智能音响产品，去营建一整套完备的影音系统，方能更为全面的体验Sonos所独有的生态。