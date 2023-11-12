洛杉矶车展将于 11 月 16 日开幕，现代汽车将利用此次活动推出美国规格的 Santa Fe。

这款重新设计的跨界车将于 2024 年上半年抵达经销店，将追随今年夏天推出的韩国车型的脚步。因此，该车型将采用四四方方的设计，线条锐利，挡泥板耀斑明显，并采用 H 形图形的独特照明装置。我们可以期待一个 12.3 英寸的数字仪表板、一个 12.3 英寸的信息娱乐系统和一个用于气候控制的 6.6 英寸显示屏。它们还应该配备双无线智能手机充电器、数字后视镜和“可由前后排乘客打开的双边多控制台存储空间”。

说到后者，第二排乘客将发现最多 1.4 英寸（35 毫米）的额外腿部空间。第三排乘客将享受一流的头部空间以及额外 0.6 英寸（15 毫米）的腿部空间。我们还可以期待广泛的驾驶员辅助系统，包括前向防撞辅助、车道跟随辅助、高速公路驾驶辅助和智能巡航控制。它们还应该包括远程智能停车辅助系统、后方交叉交通防撞辅助系统、安全出口辅助系统和环视监视器。圣达菲还将成为美国第一款配备驾驶员监控系统的现代汽车，该系统“分析驾驶员的生命体征，以帮助确保安全驾驶” 。

现代汽车已确认美国规格车型将配备两种不同的发动机，包括涡轮增压 2.5 升四缸发动机，可产生 277 马力（207 千瓦/281 马力）和 311 磅英尺（422 牛米）的扭矩。它将配备混合动力 1.6 升涡轮发动机，功率为 178 马力（132 千瓦/180 马力）和 195 磅英尺（265 牛米）扭矩。