宝马在莱比锡开始了新款 Mini Countryman 及其全电动车型的量产。这是 Mini 车型首次在德国生产。新款 Mini Countryman 计划于 2024 年 2 月 17 日上市。

这也是宝马集团首次在同一家工厂生产Mini和BMW汽车。Mini Countryman 现在与 BMW 1 系、BMW 2 系 Gran Coupé 和 BMW 2 系 Active Tourer 在同一装配线上下线。

负责生产的董事会成员 Milan Nedeljković 将这种灵活生产系统上的“多品牌运营”称为 BMW iFactory 长期战略的一部分。

该集团已在莱比锡投资约 5 亿欧元，以增加新车型的产量。在今年的 IAA 上推出的第三代 Mini Countryman 将配备汽油、柴油或全电动动力系统，Mini Countryman 电动车的高压电池也在莱比锡生产。

为了使生产系统适应 Mini 的特定要求，宝马集团投资了约 2 亿欧元。最初大约。每天将有 100 辆 Mini Countryman 汽车下线，明年产量将增至 500 辆，此外，每天还有近 1,000 辆 BMW 汽车出厂。该公司没有估计有多少将是电动的。

目前第五代高压电池的生产流程包括电芯涂层、模组生产和电池组装。这些生产线均已投入运营，第二条高压电池装配线计划于 2024 年投产。

该集团表示，自 2021 年以来，电子零部件的生产能力也在不断增加，使莱比锡工厂成为“宝马生产网络的重要供应商”。这些零件用于 BMW iX1、BMW i4、BMW i5 和 BMW iX 等纯电动汽车。位于莱比锡的零部件部门目前拥有 800 多名员工，并计划进一步发展，投资总额超过 8 亿欧元。此外，仅在汽车生产方面，新款Mini还将创造900个新就业岗位。