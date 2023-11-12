进入电动化时代，电池、电机、电控替代了传统的发动机、变速箱、底盘，成为了新一代的“汽车三大件”。而电池，更是“新三大件”中的核心，近年来，电池厂、主机厂不断推出新的解决方案，在能量密度、安全性等关键指标上展开较量。

然而，很多人意想不到的是，即使在最新的纯电动汽车上，一种古老的电池技术仍未被完全淘汰。这就是铅酸启动电池。时至今日，由于成本、兼容性、采购惯性等原因，许多新能源汽车厂商仍然沿用了燃油车时代的铅酸启动电池。

所以，你可能会在一款最先进的纯电动汽车上，看到两个隶属于不同时代的电池。一块位于汽车底盘，是各个电池与主机厂们内卷到极致的“大电池”，即动力电池；而另一块，藏在角落里，和燃油车时代几乎没有任何不同的“小电池”，即启动电池。

因此，燃油车时代铅酸蓄电池的许多特性，仍然被延续到了新能源时代。例如，易亏电、低寿命、需维护等等。

与锂电池相比，铅酸蓄电池的寿命极短，短则两三年，长则三五年，就需要更换一次。

更糟糕的是，大多数车主意识到需要换电池的时候，往往是被电池“坑”的时候。直到某一天因为电池导致汽车无法启动，甚至抛锚在路边，车主才会想起更换电池。计划好的出行计划，可能因此泡汤。而更换蓄电池平均又要花费400-600元，让车主十分糟心。

不仅如此，铅酸蓄电池的体积也是一大顽疾：一般铅酸蓄电池个体大，占用车内空间大，大大限制了车内空间布置。此外，铅酸蓄电池重量一般在10公斤以上，增加了整车能耗，也与整车轻量化的目标相悖。

另外，污染也是铅酸蓄不容忽视的问题：铅是铅酸蓄电池的重要原料，属于重金属元素，一旦在生产、使用和回收环节泄露，将对土壤、空气和水源造成严重破坏。

针对铅酸启动电池的种种问题，有厂商提出了自己的解决方案。

例如，比亚迪将动力电池上的磷酸铁锂方案，复制到了启动电池上，推出了基于磷酸铁锂技术的启动电池。与传统的铅酸电池相比，比亚迪的磷酸铁锂电池更加省心。

首先，磷酸铁锂启动电池寿命长，循环次数可达3000次以上，相当于和整车同寿命。电池终身不用更换，也不会导致车辆趴窝，用户省心又省钱。

其次，比亚迪为启动电池配置了BMS电池管理系统，可实现实时监测电池指标并进行动态管理。当启动电池电量低时，动力电池可以为其智能充电，让车辆长时间静置后也不亏电，用户随时都能启动车辆。

最后，与铅酸蓄相比磷酸铁锂启动电池更轻量，也更节能。磷酸铁锂启动电池拥有更高的能量密度，目前可以做到最低重量仅2公斤，具有轻量化和小型化的优点，利于整车灵活布置以及进一步降低整车能耗。

此外，磷酸铁锂启动电池也更具备环保优势。作为全球首家搭载磷酸铁锂启动电池的企业，比亚迪已将相关技术成熟应用六年。目前，已有200多万辆新能源汽车搭载磷酸铁锂启动电池，实现铅削减达2万余吨，避免造成14万余亩土壤重金属污染，绿色环保，对环境友好，守护下一代的健康。

尽管在成本上，磷酸铁锂启动电池要比铅酸蓄电池贵得多。然而，比亚迪还是不计成本，使用价格更高的磷酸铁锂启动电池，只为彻底解决用户使用铅酸蓄电池的痛点。历经十余年研发，比亚迪用创新技术迭代落后产品，让启动电池再也不会“掉链子”。

在燃油车时代，铅酸蓄电池普遍作为启动电池。而进入新能源时代后，历经十余年研发，比亚迪通过技术创新，率先使用磷酸铁锂启动电池淘汰落后的铅酸蓄电池，实现整车无铅化。这是比亚迪的一小步，也将推动中国汽车产业整车无铅化的全面变革，助力绿色低碳发展。