Stellantis 最近发布了一系列改款轻型商用车，现在每个品牌都在独立展示其车型的更多细节。欧宝首先推出了更新后的 Combo，并以重新设计的外观和更多的车内技术回归。与即将推出的纯电动乘用车版本不同，LCV 还提供汽油和柴油动力系统。

目前的第四代欧宝 Combo 于 2018 年推出，与雪铁龙 Berlingo、欧宝 Partner、丰田 ProAce City 以及最近的菲亚特 Doblo 共享其大部分组件。2024 年，该面包车将进行改款，受益于该汽车制造商的整个乘用车系列中已经采用的 Opel Vizor 处理方式。

欧宝 Combo 的新外观配备了更纤细的车头灯，并且首次在轻型商用车中可选配 Intelli-Lux LED 矩阵技术。根据欧宝当前的造型语言，灯安装在覆盖格栅的同一“Vizor”面板下方。此外，重新设计的保险杠接收了互连的进气口，而引擎盖现在与格栅齐平。

外观更新到此结束，车身的其余部分则从改款前的版本中继承下来。与紧凑型货车领域的所有 Stellantis 产品一样，欧宝 Combo 提供标准车身和加长车身款式。

内饰方面，亮点是重新设计的方向盘后面的新型 10 英寸数字仪表盘。它与更纤薄的独立式 10 英寸信息娱乐触摸屏相结合，尽管入门级装饰有一个智能手机底座。数字驾驶舱在 Qualcomm Technologies 的 Snapdragon Cockpit 平台上运行，并支持最新的连接功能。安全性也得到了升级，配备了双摄像头动态环绕视觉和多达 18 个可用的 ADAS，包括可选的自适应巡航控制系统。

新款欧宝 Combo 的前排可以配备两个或三个座位，而五座 Crew Cab 版本也可供选择，旨在满足想要搭载更多乘客的专业人士。根据车身风格，货车可提供高达 4,400 升（155.4 立方英尺）的货物空间。在全电动形式下，它的有效负载为 780 公斤（1,720 磅），牵引能力为 750 公斤（992 磅）。

欧宝 Combo Electric 配备一台电动机，可产生 134 马力（100 kW / 136 PS）和 270 Nm 的扭矩，由 50 kWh 电池组提供能量。虽然这些规格与其前身相同，但由于增加了热泵并更改了再生制动系统，WLTP 续航里程已增加至 320 公里（199 英里）。

该阵容还包括汽油和柴油版本，最有可能采用 1.2 PureTech 和 1.5 BlueHDi 动力系统。汽油车型将专门配备手动变速箱，而柴油车型也将提供自动变速箱选项。

改款的欧宝 Combo 和 Combo Electric 计划于今年年底前上市。可以肯定的是，欧宝很快就会推出类似改款的 Combo Life 小型货车，这是轻型商用车的纯电动乘用版。这一款预计将反映最近更新的标致 E-Rifter以及即将推出的雪铁龙 E-Berlingo 和菲亚特 E-Scudo的规格。