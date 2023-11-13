宝马是最新推出自动驾驶辅助系统的汽车制造商，该系统在SAE 自动驾驶能力等级中排名为 3 级。3 级意味着驾驶员可以在短时间内松开方向盘并将视线从道路上移开，但需要做好随时快速收回控制权的准备。通用汽车和特斯拉提供的竞争对手系统排名为 2 级，因为它们需要驾驶员的持续监控。宝马的系统被称为 Personal Pilot L3，将于明年 3 月在7 系旗舰轿车中推出，不过最初仅在德国推出，在德国添加该系统的费用为 6,000 欧元（约合 6,400 美元）。

Personal Pilot L3 专为分道公路设计，但目前仅支持单车道行驶，最高时速为 37 英里/小时（60 公里/小时）。它将完成所有驾驶工作，包括管理速度、与前方车辆的距离以及车道内的位置。

宝马的系统也可以在夜间运行，而梅赛德斯-奔驰的 Drive Pilot则不然，这是第一个推向市场的 3 级驾驶员辅助系统。除了错过夜间驾驶之外，Drive Pilot 还提供与 Personal Pilot L3 类似的功能，但梅赛德斯表示希望将其系统的速度范围从当前的 40 英里/小时提高到 80 英里/小时。Drive Pilot 最初也仅在德国提供，但后来扩展到美国，但目前仅在加利福尼亚州和内华达州运行，因为这些州在自动驾驶汽车方面有足够的法规。

与 Drive Pilot 一样，Personal Pilot L3 仅在具有实时地图数据的特定道路上运行。该系统由各种传感器控制，包括激光雷达和与宝马云的 5G 连接，用于访问最新的地图数据。

当车辆的 GPS 检测到车辆处于合适的路段上并在特定的速度范围内行驶时，驾驶员将收到通知，然后他或她可以使用方向盘上的按钮激活 Personal Pilot L3。然后，驾驶员可以自由地执行其他任务，并在需要收回控制权时使用视觉和听觉信号来提醒他们。如果驾驶员未按要求做出反应，车辆将进入受控停车状态。

4 级是汽车可以在没有驾驶员干预的情况下长时间自行处理的第一个级别，但仍然有一些设定条件，尽管此类系统目前仅限于 Alphabet 的 Waymo One等机器人出租车服务。公司正在为私家车开发 4 级系统，但时间尚不确定。5 级是最终目标，因为这意味着车辆具有与人类驾驶员相同的能力。