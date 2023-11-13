彭博社马克・古尔曼（Mark Gurman）上周表示，苹果暂停了 iOS 18 新功能的开发，以专注于漏洞修复工作。尽管有这一周的暂停，但该公司对于明年的 iOS 大版本更新仍抱有很大的野心。在最新一期的《Power On》时事通讯中，古尔曼称，苹果内部将 iOS 18 称为“雄心勃勃且引人注目”，目标是为 iOS 18 带来一系列“重大的新功能和设计”，同时还有性能和安全性方面的重大改进。

关于新功能的细节尚不清楚，但毫无疑问，iOS 18 相比 iOS15、iOS 16 和 iOS 17 这种“小打小闹”的更像是一次大版本更新。他认为，iPhone 上一次重大更新是在 2020 年的 iOS 14，该版本新增了对主屏幕小部件的支持。

苹果还面临着一个更艰巨的任务，即其 2024 年的软件，在对 iOS 进行了几年的小幅更新之后，下一代 iPhone 和 iPad 软件有望迎来相对突破性的改变。 在内部，苹果管理层将即将推出的操作系统描述为“雄心勃勃且引人注目”，除了安全和性能改进外，还将包括重大的新功能和设计。

他还提到，苹果正在开发一系列新的人工智能功能，预计将用于 iOS 18。那么，此次为期一周的 iOS 18 功能开发暂停会对明年的发布产生什么影响呢？

古尔曼表示，这“可能不会明显推迟软件的最终发布”。他认为，最糟糕的情况也只是意味着苹果在开发周期的最后阶段“消除任何最后时刻的小故障的时间会稍微减少一些”。

不出意外的话，我们将会在明年 WWDC 开发者大会上看到 iOS 18 等软件更新，但目前还有差不多七个月的时间，这其中可能会发生很多事情，而从现在到明年秋天 iOS 18 正式发布这段时间则能会发生更多的事情。