苹果分析师郭明錤发布了最新的 iPad 预测报告。他认为， 2024 年苹果 iPad 升级之处主要集中在Ｍ3 处理器与 OLED 屏上，当然这已经是老生常谈的东西了。

他预测，苹果将在 2024 年升级一批 iPad 并推出新机型，但出货量与 2022 年的高峰差距不小，2024 年 iPad 出货量可达 5200–5400 万部。

iPad Air（第一季度）：

新款 iPad Air 将于 2024 年第一季度量产，分别为 10.9 英寸和 12.9 英寸；

12.9 英寸 iPad Air 机型虽然没有配备 mini-LED 面板，但采用了 Oxide 氧化物背板（同非 mini-LED 版 iPad Pro 规格），可提供比 10.9 英寸机型更好的显示性能。

OLED iPad Pro （第一季度末或第二季度）：

两款全新 OLED iPad Pro 计划于 2024 年第 1 季度末至第 2 季度量产；

OLED iPad Pro 将配备Ｍ3 处理器和更简洁的外形设计；

新款 iPad Pro 的 OLED 面板采用 iPhone 15 Pro 同款的面板技术，在显示性能和功耗方面优于现有的 mini-LED 机型；

量产将推迟至 2024 年第 1 季度末至第 2 季度（相对于最初计划的第 1 季度初），原因是 OLED 面板模组的生产问题；

如果新款 10.9 英寸 iPad Air 定价不变，而新款 12.9 英寸 iPad Air 肯定比 10.9 英寸机型贵，那么如果苹果想要维持 iPad Air 和 iPad Pro 之间的差异化，则意味着新款 OLED iPad Pro 可能会涨价；

目前 OLED iPad Pro 的 2024 年出货预测共约 600–800 万部，出货势头略弱于现有 iPad Pro，推测可能原因是新款 OLED iPad 更贵，导致更多人考虑 12.9 寸 iPad Air。

低价入门级机型 (2H24)：