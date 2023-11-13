追溯到 1967 年，当时超级跑车最快的时速 170 英里（272 公里/小时），是兰博基尼 Miura。快进 56 年， Rimac 的电池驱动 Nevera刚刚通过倒车打破了一项记录，这真正衡量了汽车工程的发展程度。

这款 1,888 马力的克罗地亚制造超级跑车经吉尼斯世界纪录认证，并使用 Dewesoft 数据记录测量的数据进行验证，倒车时速为171.34 英里/小时（275.74 公里/小时）。

与配备减速齿轮的燃油动力超级跑车不同，电动 Rimac 没有齿轮，这意味着从理论上讲，它的倒车加速速度与前进速度一样快。根据记录，Nevera 保持着 20 多项加速度和最高时速世界纪录，其中包括最高时速 258 英里/小时（412 公里/小时）的最快电动汽车记录。

转向本身也没有预先编程。Drndak 一直在控制车辆，观察后视镜，以确保他保持在路线上并准备好准时刹车。

除了最新纪录外，Nevera 还创下了 0-60 英里/小时加速时间（1.74 秒）、四分之一英里时间（8.25 秒）、站立英里时间（20.59 秒）和0-100-0 公里/小时时间（3.99 秒）。继一年前达到 256 英里/小时后，它还创下了电动汽车最高时速记录。

Nevera 于 2018 年以 C_Two 概念车首次亮相，并于 2022 年 7 月开始生产。 Rimac 计划仅生产 150 辆，之后该公司将转向其他项目，包括下一代布加迪超级跑车。