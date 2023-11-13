Sensor Tower商店情报平台发布了2023年10月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

10月出海手游收入榜

10月上旬，米哈游《崩坏：星穹铁道》推出1.4版本「冬梦激醒」，随着全新角色、剧情、活动等的更新，《崩坏：星穹铁道》本期海外收入环比提升11%，重返出海手游收入榜与增长榜冠军。

点点互动旗下冰雪末日题材策略手游《Whiteout Survival》维持稳定的运营活动，收入延续上月的增长态势，10月海外收入再度提升10%，稳居收入榜第4名。

在日本市场，网易旗下战术竞技手游《荒野行动》10月开启「女神异闻录5」、「东京喰种」和「新世纪福音战士」等联动，随着多种限定联名商品的推出，该游戏海外收入增长38%，排名上升7位至收入榜第14名，跻身增长榜第5名。

凭借组建团队与策略战斗相结合的玩法，以及玩家对开放世界魔幻题材的喜爱，朝夕光年9月推出的TRPG手游《Dragonheir: Silent Gods》(龙息：神寂) 在美国、韩国和中国台港澳等市场收入继续大幅上涨，本期海外营收激增141%，首次入围收入榜第27名，空降增长榜亚军。

10月出海手游收入增长榜

10月中旬，由Goat Games发行的暗黑风ARPG新游《Dungeon Hunter 6》(地牢猎手6) 正式登陆海外市场，经典的地牢猎人主题和精美的场景与角色推动该游戏上线首日即登顶美国iPhone手游下载榜，跻身本期增长榜第3名，美国市场贡献了53%的海外收入。

Bluepoch Games (深蓝互动) 于10月中旬推出回合制RPG手游《重返未来：1999》的英文、日文、韩文以及中文繁体版本，新颖的复古神秘学题材与独特的二次元画风广受玩家喜爱，上市首日登顶美国、德国、日本、韩国等多个市场iPhone手游下载榜，入围增长榜第6名。

10月，来自网易的赛车竞速手游《巅峰极速》正式上线中国台港澳市场，凭借高品质拟真画质和丰富的豪车选择与竞速玩法迅速吸引玩家，10月下载量位列当地市场第2名，入围本期增长榜第7名。

首次入围增长榜的新游还有HongKong Miracle Network《MU: Dragon Havoc》、香港天纵网络《神魔传说：灵山遗迹》、心动网络《霓虹深渊：无限》和三七互娱《Ghost Logger》(요괴 벌목꾼)。

10月出海手游下载榜

《PUBG Mobile》下载量延续9月的优异表现，10月仍稳居出海手游下载榜冠军。

Ivy Mobile旗下2款跑酷手游《Subway Princess Runner》和《Running Pet: Dec Rooms》本期下载量分别增长28%和255%，跻身下载榜第3名和第10名。

《蛋仔派对》海外版《Eggy Party》自9月上旬上线以来，在东南亚市场下载量保持高位，10月下载量再度提升44%，排名增长12位，跃居下载榜第6名。截至本月底，《蛋仔派对》海外下载量突破1000万次，印度尼西亚下载量占比达到43%。