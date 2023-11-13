Shutterstock 近日推出了一个正式的指导框架 TRUST，该框架体现了 Shutterstock 长期以来在其产品和工作流程中负责任地使用 AI 的价值观和承诺。TRUST，是训练 (Training)、版税 (Royalties)、升华 (Uplift)、保护 (Safeguards) 和透明度 (Transparency) 的缩写，表达了 Shutterstock 在过去二十年中一直坚守的核心承诺。在 AI 这个未受监管且迅速发展的行业中，这一框架还可以作为一个以行动推动的清单，供那些正在尝试使用 AI 技术的公司参考。该框架的推出重申了 Shutterstock 以贡献者为中心的经营理念。

以正式授权的数据进行训练

让艺术家获得公平的版税收益

升华和促进反映世界的代表性内容

提供保护措施以管控内容和保护客户

设置透明度

Shutterstock 的 AI 和数据科学高级总监 Alessandra Sala 博士说：我们经营理念的核心是维护我们贡献者和客户的信任，而 TRUST 框架正是我们为支持这一承诺所采取的实际行动。从始至终，我们一直在合法授权的数据上进行训练，为内容贡献者寻找新的收入来源，并帮助创作者和弱势群体提高曝光度和名气。TRUST 以明确、简明的方式执行这些原则，其他行业的从业者可以在他们自己负责任 AI 探索中借鉴并遵循这些原则。

训练

Shutterstock 作为全球内容授权领导者，我们的业务的核心是尊重艺术家的知识产权。这包括确保我们的 AI 模型只在合法授权的内容上进行训练，并要求我们的 AI 合作伙伴遵守同样的标准。Shutterstock 采取了谨慎的措施，以确保其有权对平台上的内容进行授权，并且确保该内容符合我们的标准。

此外，我们充分尊重贡献者的自主权和偏好，他们有权选择退出数据交易。不过，迄今为止，只有约 1% 的 Shutterstock 平台的贡献者选择退出。

版税

Shutterstock 的 Contributor Fund 是我们通过报酬的支持对艺术家承诺的明证。迄今为止，Shutterstock 的 Contributor Fund 已经向数十万名艺术家提供了报酬，并预计将向数百万名艺术家支付报酬。他们的内容知识产权在培训我们的生成技术中起到了作用，这是他们应该得到的报酬。

升华

我们的使命是推广包容性内容，对弱势内容创作者投资并与其合作，以尽最大努力扩展代表性范围。Shutterstock 的团队致力于扩大和推广不同性别、种族和取向的代表性，通过 Create Fund 计划、与联合国的 AI for Good 和 World Ethical Data Foundation 的合作等倡议，确保创意平台的公平性。这还包括增强和扩大人类创作的商业内容的使用，确保我们的 AI 功能对艺术家独特的才能起到辅助作用，而不是取而代之，让他们放心使用这些内容。

保护

Shutterstock 为其客户和受众提供量身定制的保护和内容控制，完善了其赔偿保护制度，确保了无忧体验，保证使用有道德的方法、法律的整体性和品牌安全。

Shutterstock 采用了多层次内容控制以防止创建展示成人主题、冒犯性主题或暴力的内容。保护措施还包括，对所有 AI 生成内容的许可，AI 训练将不承担责任。Shutterstock 企业用户可以享受与传统商业资产相同的 AI 生成内容的保护，而且在特殊情况下还可以获得额外的资产保证。

在对 Shutterstock 企业客户进行的一项调查中，超过 60% 的受访者表示，在选择 AI 平台时，最重要的标准是确保安全的商业使用。Shutterstock 是唯一一家为企业用户的授权内容提供人工审核服务并帮助他们获得赔偿的公司。

透明度

Shutterstock 坚守 AI 实践和内容来源高透明度的原则。公司致力于在 Shutterstock 平台上明确区分由 AI 生成和人类创作的内容，以防范深度伪造、虚假信息和其他形式的滥用。Shutterstock 不销售来源未知或不明确的 AI 生成内容，贡献者也不能将 AI 生成的内容上传到 Shutterstock 的核心库中。公司支持内容真实性倡议并成为其一员，还根据 C2PA/IPTC 行业标准标注了所有 AI 生成的内容和元数据，以进一步保护用户，提供可验证和防篡改的信息，确保每个资源都经过认证，而且每个资源都具有关于其创建、作者和编辑历史的安全元数据。