vivo X100系列在国家游泳中心(水立方)发布。本次发布的vivo X100系列包括X100、X100 Pro两款机型。以新一代自研影像芯片、更高标准的光学镜头模组带来非凡的影像体验；与MediaTek联合研发新一代旗舰平台，实现CPU、GPU等多项性能突破；落地终端侧70亿参数大语言模型，跑通端侧130亿参数模型，使X100系列成为拥有出色智慧能力的AI大模型手机；出众续航的蓝海电池、全新OriginOS系统，刷新高端旗舰使用体验；以“日月星辰”为灵感，推出落日橙、白月光、星迹蓝、辰夜黑四款高阶配色。

vivo X100系列全球首发LPDDR5T内存，传输速率高达9.6Gbps，配合UFS4.0和天玑 9300旗舰平台打造新一代“性能铁三角”，充分释放天玑 9300旗舰平台的巅峰能力。

其中vivo X100 12GB+256GB版本、16GB+256GB版本、16GB+512GB版本、16GB+1TB版本和16GB+1TB(LPDDR5T)版本价格分别为3999元、4299元、4599元、4999元和5099元。vivo X100 Pro 12GB+256GB版本、16GB+256GB版本(线上专供)、16GB+512GB版本和16GB+1TB(LPDDR5T)版本价格分别为4999元、5299元、5499元和5999元。