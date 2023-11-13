EM90正式发布，沃尔沃表示，这款产品旨在节省您的时间并减轻压力。关于快乐和内心的平静。关于生活质量。EM90 的设计目的不仅仅是为更多事物创造空间，而是为生活创造空间。近年来，多用途车（MPV）市场相当受欢迎，尤其是在亚洲许多地区。这也是EM90首先登陆中国这个全球最大汽车市场的主要原因之一。沃尔沃公布其售价，该车售价 81.80 万元。

优质内饰内宽敞的机舱宽度和腿部空间仅仅是一个开始。各种优质材料、配有所谓零重力坐垫的豪华休闲座椅、可欣赏头顶天空的大型全景天窗以及美丽的斯堪的纳维亚设计细节，所有这些汇聚在一起，创造出一个让您享受生活的空间。当您在旅途中时，您会感到最充实。

内饰和空间得到极佳的设计

EM90 拥有沃尔沃迄今为止最宽敞、最灵活的内部空间。它适合家庭和商务用途，让您可以将汽车用作个人空间，与您所爱的人或自己一起减压和放松，或在鼓舞人心的环境中完成一些工作。该车是一款高级 6 座汽车，为每个人提供自己的区域和个人空间。其中包括个性化娱乐和舒适调节选项，通过扶手和经过 FSC 认证的天然木质表面材料上的优雅触摸屏进行控制。

第二排的特殊休闲座椅为乘客提供了他们想要的所有便利设施：按摩功能、独立通风和加热选项，以及内置桌子和杯架。第二排休闲座椅还配备了七层结构、厚度超过120毫米的零重力坐垫，其中包括高密度阻尼层，舒适性和支撑性兼具。同时，由于滑动后门和长滑动第二排座椅，第三排很容易进入。

全景天窗覆盖整个客舱，并配有窗帘和多种环境照明设置，营造出真正的斯堪的纳维亚氛围。从再现著名北极光的环境到令人想起瑞典森林和仲夏黎明的主题，您可以通过选择您喜欢的斯堪的纳维亚体验来找到平静。斯堪的纳维亚设计细节遍布整个机舱，从换档杆中使用的精致 Orrefors 水晶到仪表板、车门和前排座椅靠背上的背光桦木装饰面板。这些说明了我们的设计师如何在整个 EM90 中将美观的材料与技术无缝地结合在一起。

内饰和装饰图案的灵感来自斯堪的纳维亚自然和亚洲艺术，创造了一种共生关系，将现代、精致的设计与我们周围自然世界的美丽融为一体。例如，座椅装饰图案的灵感来自于雾气中的山脉，而背光木板则反映了竹林中光线照耀的美丽。

有竞争力的续航里程和双向充电

作为一款纯电动汽车，EM90在CLTC测试循环下的续航里程可达738公里。该车配备 116 kWh 电池，充电 10% 至 80% 的时间预计不到 30 分钟。EM90搭载输出功率为200kW的电动机，0-100公里/小时加速时间为8.3秒。

与我们的 EX90 旗舰 SUV 一样，EM90 配备了实现双向充电所需的所有硬件。此功能允许您使用 EM90 的电池作为移动电源为其他电动汽车和电器充电。

EM90 配备 19 或 20 英寸空气动力车轮，工程艺术与空气动力学效率相结合，进一步帮助优化行驶里程。

在安全功能方面，EM90配备了我们的安全空间技术，旨在帮助保护车内和周围的每个人。它将我们 96 年的安全 DNA 和基于现实事故研究的广泛知识带入了一个新的领域。

EM90 内的一系列先进驾驶辅助系统由先进的计算能力和包含高清摄像头、环视摄像头、毫米波雷达和超声波雷达的全方位传感器组成。

提供出色的乘坐体验

一流的隔音和道路噪音消除技术带来额外的舒适度，而双室空气悬架和静音轮胎进一步为乘坐 EM90 的每个人带来顺畅的乘坐体验。

所有这些功能共同作用，最大限度地减少道路噪音，这意味着您可以在旅途中充分享受嵌入在您自己的私人音乐厅中的总共 21 个 Bowers & Wilkins 扬声器的最佳音质。

当然，一旦您舒适地坐在休闲座椅上，您还可以使用其他旨在让您的生活更轻松、更愉快的尖端技术。EM90 配备 Qualcomm Technologies 的 Snapdragon Cockpit 平台作为标准配置提供的强大计算能力以及可用的 5G 连接，可提供出色的数字体验。

语音助手让您更轻松地以互动且有趣的方式与汽车连接。它以焕然一新的沃尔沃形象呈现，其灵感来自美丽的斯堪的纳维亚自然风光，位于驾驶员的 15.4 英寸信息娱乐屏幕内。

安装在车顶的额外高清 15.6 英寸屏幕可以在您想要为家人提供一些娱乐或在需要时使用相机进行商务视频会议时折叠起来。该屏幕还支持手机投屏和多种第三方应用程序。

车顶安装的屏幕是多功能屏幕和智能表面组的一部分，可实现各种车内场景。只需轻按开关或向语音助手发出命令，您就可以轻松地将 EM90 的内部变成剧院、会议室或后排座椅的卧室。屏幕、座椅、窗户、空调和灯光都会相应调整。

与所有新款沃尔沃汽车一样，随着时间的推移，由于无线软件更新，EM90 将会变得更好。通过沃尔沃汽车应用程序的数字钥匙和远程功能可以轻松访问和控制汽车。