梅赛德斯EQG / G 级电动汽车距离量产越来越近，该公司发布了这款电动 SUV 的新照片，并暗示其“即将”推出。虽然汽车制造商对细节保密，但他们将其描述为“真正的越野标志”和“世界上最好的”。梅赛德斯接着表示，这是一款融合了“复杂性和先进电动技术”的“真正的 G”。

该车型以EQG 概念车为原型，与其传统动力车型密切呼应，而后者本身也在进行改款。话虽这么说，有一些明显的线索表明这不是普通的 G。

最大的是方形的“备胎架”，它可能是一个可上锁的盒子，就像概念上的那样。仔细观察还可以发现一些空气动力学造型的调整，包括特殊的车轮和后挡泥板上的小缝隙。我们还可以期待采用四四方方设计的全封闭式格栅。之前的谍照显示，内饰将与今天的车型略有不同，因为它将采用新的方向盘、改进的中控台以及带有新开关设备的改进的中央堆栈。其中一些变化可能会与改款的 ICE 车型共享，但 G-Turn 按钮将是电动汽车独有的，使其能够执行“坦克转弯”。

梅赛德斯一直不愿透露具体细节，但 EQG 预计将配备一个具有“巨大牵引力和可控性”的四电机动力系统。我们还可以期待一款可选的增程电池，它具有硅阳极化学成分，有望将能量密度提高 20-40%。这应该会导致范围“显着”增加。

虽然还有很多问题，但你不应该指望很快就能看到这款车型，因为梅赛德斯此前曾表示它将在明年之前推出。