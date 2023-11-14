可以肯定地说，考虑到Precept 概念车早在 2020 年 2 月就预览了保时捷 Taycan 的竞争对手，这已经是一个很长的时间了。在过去的近四年里，沃尔沃子公司已经展示了伪装的原型车，其中包括一辆伪装的汽车今年早些时候著名的古德伍德山。现在，睫毛膏终于消失了。不过，该车要到2025年才会上市销售。

与 Taycan 及其姊妹车型奥迪 E-Tron GT相比，Polestar 5拥有类似轿跑车的潇洒车顶线和更实用的尾门，后两者都配有行李箱盖。与概念车相比，它取消了超薄侧摄像头和另类车门，同时增加了 B 柱和更小的车轮。

这将是 Polestar 的旗舰轿车，其设计借鉴了一级方程式赛车的技术，并且限量生产。它是从2020 年推出的Polestar Precept 概念车演变而来。

Polestar 5 是 Polestar 首款基于内部开发平台的车型。该平台采用粘合铝制设计，据 Polestar 称，该平台具有比一些两门跑车甚至一些超级跑车更好的扭转刚度，考虑到 Polestar 将自己视为保时捷的竞争对手，这一点很重要。

尽管 Polestar 此前曾表示其双电机全轮驱动动力系统的目标最大功率为 884 马力，但并未透露新的规格。Polestar 此前还确认了 800 伏电气架构，可实现高速充电。该汽车制造商尚未透露预期的电池容量或续航里程，但表示在 Polestar Day 活动期间正在5 辆原型车上测试 StoreDot 电池。这些电池承诺使用直流快速充电器充电 5 分钟即可行驶 100 英里。

Polestar 还于 6 月宣布，计划采用特斯拉专有的充电连接器，即北美充电标准 (NACS)。Polestar 表示，从 2025 年开始，其在北美交付的车辆将标配NACS 连接器，这意味着 Polestar 5 可能会配备该连接器。

Polestar还表示，它正在探索双向充电的可能性，包括有可能为车主节省资金的车辆到电网技术。Polestar 姊妹品牌沃尔沃也在探索这项技术，并于最近成立了新业务沃尔沃汽车能源来迎合该行业的需求。Polestar 还宣布，它正在与包括加州能源委员会在内的能源提供商和技术公司合作开展大规模车辆到电网 (V2G) 项目，该项目允许电动汽车将电力反馈回电网。这并不新鲜，但可能是 Polestar 的概念性虚拟发电厂（VPP）。如果 Polestar 车主选择加入，汽车就会连接到基于云的 VPP。它会查看当前插入的所有汽车并计算总体容量，然后启动每辆汽车的操作 – 无论是充电还是将电力放回电网。这将自动发生，业主无需自行启动该过程即可获得向电网提供的电力的报酬。

Polestar 4 将配备一套新的系统，以更好地帮助它“看到”周围的事物。这要归功于名为 Mobileye Chauffeur 的基于 LiDAR 的新型系统，该系统将通过 Polestar、汽车技术公司 Luminar 和自动驾驶公司 Mobileye 的合作推出。LiDAR（光检测和测距） 使用激光脉冲来检测物体，并且比雷达更擅长。Mobileye 平台与 Polestar 的现有系统相结合，计划实现驾驶员无需向前看的高速公路自动驾驶，以及驾驶员注意力集中的其他道路上的自动驾驶。如果一切按计划进行，Polestar 4 将成为第一款使用 Mobileye Chauffeur 的量产车。