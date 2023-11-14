近日不少用户在社交媒体上吐槽，他们的手机经常被摇一摇跳转广告打扰，一不小心就会跳转到购物软件的双十一专场。对此，据时代财经报道，互联网大厂内部人士常乐年称，11 月以来，苹果公司已通知国内多家头部 App 要求它们移除陀螺仪权限，摇一摇跳转广告被禁止。

据报道，11 月以来，苹果公司已通知在线视频软件、短视频软件、音频软件、邮箱软件等多种类型的 App，要求它们取消摇一摇跳转广告的功能，常乐年所在公司的 App 也在通知的范围内。他透露，接下来公司可能会发布新版本 App，在苹果的 App Store 上架，新版本将没有摇一摇跳转广告，具体发布时间还不确定。

另一位广告从业者也证实了这一消息，他的客户也是互联网大厂，旗下有行业头部 App。他说，收到通知的不只是头部 App，还有很多其他的 App，范围很广。

摇一摇功能调用的是陀螺仪权限，这是一种很早就有的功能，可以用来抢电视红包、识别歌曲等，但现在被用来做广告跳转，而有些手机没有陀螺仪权限开关，用户无法自行关闭。

一位手机大厂的工作人员说，这种跳转是 App 开发出来的商业模式，手机厂商很难做系统性的调整。

中国信息通信研究院此前联合华为、小米、OPPO、阿里巴巴等企业制定了团体标准 T / TAF 078.7—2022，于 2022 年 11 月由电信终端产业协会发布实施，该标准进一步细化了 App 信息窗口通过“摇一摇”等方式触发页面或跳转至第三方应用的相关参数，提出“摇一摇”动作的设备加速度应不小于 15m/s2，转动角度不小于 35°，操作时间不少于 3s 等系列参考数值。