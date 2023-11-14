根据Canalys发布的数据，2023年第三季度，全球平板电脑出货量达3300万台，同比下跌7%，但环比增加8%，这反映出在重要的节日季前，平板电脑市场出现复苏迹象，新进者在该领域也表现强劲。与此同时，渠道在返校季进行库存清理，因此Chromebook在2023年第三季度的出货量下跌19%至350万台。

Canalys研究经理Himani Mukka表示，“随着库存水位趋于稳定，平板电脑的出货量逐步实现环比增长。这对即将到来的节日季来说是一个好兆头，持续的折扣和新品发布有望推动市场重返增长轨道，实现同比增长。鉴于用户围绕生产力和内容消费的需求不断变化，大屏幕的高端设备已成为新的消费风口。除此之外，平板电脑厂商必须优先考虑在其设备融入生成式AI，以维持竞争优势。苹果和三星等领先厂商已表示会在其硬件组合中融入AI体验。由于个人电脑和智能手机已在AI领域取得重大进展，因此各大厂商也必须确保他们的平板电脑紧跟步伐，以提供一致的用户体验，并保持设备生态系统之间的互通性。”

智能手机厂商正在平板电脑市场上大展拳脚，尤其是致力于产品的创新和高性价比的中国厂商。2023年第三季度，华为和小米的排名双双超越亚马逊。苹果继续排名第一，当季iPad出货量达1250万台，占据38%的市场份额。三星位居第二，出货620万台，下滑6%，而联想排名第三，出货量达260万台。华为和小米分列第四和第五，小米首次进入前五，成为增长幅度最高的厂商。

在经历返校季出货量的走高后，全球Chromebook市场开始出现温和下滑。在之前教育需求增长的影响下，厂商纷纷大力清理库存。宏碁重新夺回Chromebook出货量第一的宝座，与第二季度相比降幅相对较小，仅为16%，但出货量同比下滑17%。与此同时，排名第二的惠普在此前占据榜首之后，面临着更大的连续下滑，跌幅达57%。戴尔稳居第三，市场份额同比增长1%，当季出货量与惠普基本持平。联想和华硕分列前五的榜尾。

Canalys分析师Kieren Jessop表示，“由于此前美国市场对教育需求强劲，Chromebook在2023年第三季度的增长轨迹产生不利的影响，出货量环比下降40%。在今年的早些时候，OEM赶在ChromeOS授权费上调前预先生产各类Chromebook机型，以利用美国政府最后一轮的紧急网络接入补助（Emergency Connectivity Fund）。但结果是，积累的渠道库存现在已经被清除，但同时厂商Chromebook的出货出现了下滑。”

Canalys分析师Kieren Jessop说道，“最近，Google宣布推出Chromebook Plus系列笔记本电脑，性能是标准Chromebook的两倍，但价格仍然坚定地指向低端市场。此外，该系列还提供了一些聚焦于改善视频通话体验的AI功能。尽管教育和消费领域仍然占据了Chromebook出货量的80%以上，但这是Chrome团队为提升其在这两个领域之外所做的最新尝试。Chromebook Plus系列可能在小型企业市场表现更好，但由于个人电脑行业对启用AI设备的热衷，它们将面临激烈的竞争，可能难以跟上发展步伐。”