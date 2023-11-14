日前，临床蛋白组学新锐企业Complete Omics（康普博奥）宣布完成千万美元级的A轮融资，本轮融资由启明创投独家投资。本轮融资资金将持续用于Complete Omics创新产品的研发、临床研究及市场推广。

Complete Omics成立于2019年，是一家专注于蛋白质组学临床应用开发的前沿生物科技公司。公司致力于解决临床蛋白组学中的核心痛点，开发了20多项专利化技术，使稳定、高通量、精准地检测体液和临床样本中大量疾病相关蛋白和靶点成为可能，帮助公司实现了蛋白组学从科研走向临床应用的跨越。

Complete Omics开发的Complete360技术平台可精确且高度重复性地测定数千个蛋白标记物，涵盖了皮肤系统、骨骼系统、肌肉系统、淋巴系统、呼吸系统、消化系统、神经系统、内分泌系统、心血管系统、泌尿和生殖系统等相关蛋白。另外在肿瘤免疫治疗领域和极低量靶点检测方面，公司的Valid-NEO技术平台能够以极高灵敏度对微量肿瘤组织中的肿瘤新抗原进行单细胞水平的绝对定量。公司近年来的研发成果发表在了Science等顶级学术杂志的主刊。目前，Complete Omics的临床蛋白组学技术已经初步实现了商业化，与多个国际知名医药公司和顶级科研院所达成了合作开发协议。

Complete Omics创始人、CEO王磬博士表示：“首先，我要感谢启明创投的认可与大力支持。在目前国内外相对紧张的融资形势下，我们仍能获得启明创投这样的顶级风投机构的大额投资，这是对团队技术平台的世界领先性和公司多年持续耕耘的肯定。Complete Omics成立以来，我们始终坚持将技术开发到极致的科学家追求，同时公司自主研发的几条产品线也均实现了可观的持续盈利，并获得了行业专家的认可。未来，Complete Omics将继续推进创新，为蛋白组和多组学技术在世界范围开展高水平的临床应用尽自己的一份力，成为一家领先世界的新型分子诊断企业。”