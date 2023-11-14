2023年第三季度，全球智能手机营收同比持平，略高于1000亿美元（约合人民币7000亿元）；

苹果公司营收和营收份额创第三季度新高，引领全球智能手机市场；

按出货量份额计，三星在市场排名第一，但按营收计排名第二，占据18%的份额；

出货量增长帮助小米、荣耀和华为等中国手机品牌厂商提高营收。

根据Counterpoint发布的报告，2023年第三季度，全球智能手机市场营收同比持平，但环比增长15%，略高于1000亿美元。苹果公司引领市场，占据43%的全球智能手机营收份额，创第三季度新高，而与去年同期的前一代机型相比，苹果公司最新款iPhone 15系列在2023年第三季度的上市时间提早一周，这是苹果公司在截至9月底的一个季度，在全球智能手机营收中所占的份额创历史新高的重要原因之一。

高级分析师 Harmeet Singh Walia 在谈及动态的市场现状时指出：“iPhone 15 Pro Max作为该系列最畅销的机型，为苹果公司营业利润创第三季度新高做出了不小贡献。但由于华为和荣耀的复苏，以及小米和OPPO等其他中国手机品牌厂商对公司盈利能力的日益关注，苹果公司所占的全球智能手机营业利润份额与上年相比持平。因此，全球智能手机营业利润达到历史新高的这一情况，更明确地表明智能手机市场已经适应了出货量下降的趋势，这是疫情后的新现象。”

得益于Fold 5的成功推出、S23系列的销售势头持续，以及主要产品系列中的旗舰产品份额上升，三星的平均销售价格同比增长4%。然而，三星出货量同期下降8%，抵消了平均销售价格的增长，导致三星营收同比下降4%。

虽然OPPO主要通过销售平均销售价格较高的手机（如折叠屏手机，其中OPPO Find N2 Flip是在中国最畅销的机型）实现盈利，但OPPO放缓在中国和印度以外的扩张，导致了出货量同比下降，且OPPO在2023年前三个季度的智能手机营收达到疫情以来的最低水平。vivo虽实现盈利，但在本土市场——中国的促销力度不及荣耀和小米，目前面临着严峻考验。因此，vivo智能手机营收同比下降12%，几乎是2021年第三季度的一半。

小米是唯一一个在2023年第三季度出货量环比和同比均实现增长的前五大智能手机品牌。这主要得益于它加强了在中国和印度等关键市场的地位，提供了更实惠的中档产品以促销价影响零售商和消费者，同时红米K和Note系列的强劲销售也起到了积极作用。因此，小米连续实现了收入和营业利润的增长，不仅季度增长表现出色，而且年度增长也十分可观。

研究总监 Jeff Fieldhack 表示：“根据Counterpoint Research的估计，本季度中国智能手机市场出现了大约3%的下滑。苹果在中国的收入本季度也下降了2.5%。考虑到与华为5G手机的竞争加剧，这对苹果和其iPhone 15系列来说确实是一个值得关注的信号，尤其是在Pro Max和Pro型号的供应方面存在限制。”

iPhone 15系列的全面影响尚待在全球假期期间观察，预计那些原本使用iPhone 11和12的用户升级手机的需求将推动新机型的销量。尽管由于节前购物期较短和Pro Max型号供应不足，最新的iPhone系列在中国的发布季度表现不佳，但由于双11销售活动的强劲表现，年底季度的销售情况可能会有所改善。另外，其他中国智能手机厂商也会从这一趋势中受益。此外，印度的节日季延长将提高这个全球第二大智能手机市场的出货量和收入，而被压抑的需求和5G升级的需求也将推动整体市场增长。总体而言，今年全球智能手机市场可能会迎来一轮周期性增长。