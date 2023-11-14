华为宣布与美团以HarmonyOS为基础进行产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作，全力支持美团启动开发鸿蒙原生应用工作。

在近日举行的“鸿蒙原生应用开发启动仪式”上，华为终端云服务总裁朱勇刚表示：“很高兴美团成为鸿蒙生态重要的合作伙伴，鸿蒙正在致力于打造一个‘一切皆服务，万物可分享’的新生态。鸿蒙独有的分布式技术，以及一次开发、多端部署，能让美团的服务在手机、平板、车机等设备上无缝流转，为用户提供场景化、智慧化的“服务合时宜”新体验。未来华为希望与美团基于端到端的鸿蒙生态，持续源源不断地的创新，助力美团等互联网企业获取新流量和商机，创造更大的商业价值。”

美团高级副总裁李树斌表示：“美团始终以客户为中心，不断加大在新技术上的研发投入，这与华为鸿蒙操作系统在前沿领先领域的探索努力不谋而合。我们希望与华为共同努力，在鸿蒙系统生态里为用户提供更好的服务和体验。”

此前美团就已基于鸿蒙系统特点和用户需求，有针对性地率先开发和适配了多项功能，包括上线华为手机桌面“万能卡片”元服务、Push Kit实况窗功能等。

数据显示，截至今年8月份，鸿蒙生态设备数量超过7亿台，已有220万开发者投入到鸿蒙生态的开发。