如果你认为Karma Automotive已经死了，这是情有可原的，但该品牌正试图通过全新的 Kaveya 重塑自己。Kaveya 于周末亮相，旨在成为一款独特、先进且令人向往的“超级轿跑车 GT”。Karma 总裁马克斯·麦卡蒙 (Marques McCammon) 还表示，他希望这款汽车和其他未来产品能够“重新点燃您对汽车的热爱”。

不幸的是，它的风格重于实质，因为该公司没有透露太多关于这款车的信息。然而，在拉斯维加斯展示的这款轿跑车是一个“功能齐全的原型”，具有时尚的碳纤维车身，结合了柔和的曲线和绷紧的表面。

Karma 没有透露太多细节，但确认该车型具有隐藏式车头灯，让人想起过去的弹出式装置。然而，在 Kaveya 上，它们隐藏在一扇门后面，该门滑动到“引擎盖后向内”以暴露它们。说到车灯，该车有一个“目标”照明标志，因为刹车灯和后日间行车灯有点像瞄准镜上的十字线。

其他亮点包括时髦的挡风玻璃、玻璃车顶和似乎可伸缩的尾翼。我们还可以看到经过空气动力学优化并包裹着米其林轮胎的 19 英寸车轮。

尺寸方面，该车型长 187.7 英寸（4,768 毫米），宽 78.8 英寸（2,002 毫米），高 49.4 英寸（1255 毫米），轴距为 107 英寸（2,718 毫米）。从这些数字来看，Kaveya 比BMW M8短 4.1 英寸（104 毫米） ，车轮之间的距离也少 4.3 英寸（109 毫米）。EV 也更宽，高度更低 4.2 英寸（107 毫米）。

Karma 声称该车将采用全轮驱动，综合输出功率为 1,180 马力（880 千瓦/1,196 马力）和 1,270 磅英尺（1,720 牛米）扭矩。他们接着表示，这款重约 5,300 磅（2,404 公斤）的轿跑车将能够在不到三秒的时间内完成 0-60 英里/小时（0-96 公里/小时）加速，最高时速约为 180 英里/小时（290 公里/小时）。

动力来自 120 kWh 电池组，续航里程有望超过 250 英里（402 公里）。该汽车制造商对更多细节含糊其辞，但表示该车将能够在 45 分钟内从 10% 充电到 80%。

产量将受到限制，Karma 表示“截至目前，只剩下 353 辆。” 该汽车制造商目前正在接受 10,000 美元的预订。除了介绍 Kaveya 之外，Karma 还发布了即将推出的 Gyesera 的预告片。显然，它会更实惠，也不会那么排他性，因为该公司建议至少提供 2,125 部。

它被宣传为 Karma 的“第一款纯电动旅行轿车”，将采用铝制和碳纤维车​​身面板。该车型的长度预计为 199.9 英寸（5,077 毫米），轴距为 124.4 英寸（3,160 毫米）。

在性能方面，该公司表示该车的综合输出功率为 590 马力（440 千瓦/598 马力）和 693 磅英尺（939 牛米）的扭矩。Karma 表示，这将使该模型能够在不到 4.2 秒的时间内从 0-60 英里/小时（0-96 公里/小时）加速，然后达到超过 135 英里/小时（217 公里/小时）的最高时速。该汽车制造商接着表示，Gyesera 将配备 120 kWh 电池组，可提供超过 250 英里（402 公里）的续航里程。

该车型预计于明年年底上市，配备 11.6 英寸信息娱乐系统。不过，在推出之前，Revero的更新版本将于 2024 年第三季度上市。

旗舰产品 Kaveya 的前景更为遥远，入门级车型预计于 2025 年第四季度上市，采用后轮驱动，功率为 536 马力（400 千瓦/543 马力）。顶级车型计划于一年后推出。