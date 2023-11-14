动点出海获悉，马来西亚国属投资机构Johor Corporation（JCorp）集团将向新加坡农业科技公司Archisen投资820万林吉特（约合174万美元）。

两家公司在声明表示，JCorp旗下的数字农业食品公司FarmByte已同Archisen签署了一份协议书，并在其中指出FarmByte将会向Archisen提供投资。同时，两家企业也将会通过合资企业的形式在马来西亚柔佛州建立一个自动化垂直室内农场。

作为背景，此前，双方曾于今年8月签署了一份谅解备忘录，从中正式确立了二者成立合资企业的合作关系。而根据本次声明，该合资企业将会同时向马来西亚和新加坡两地供应农产品——其中，FarmByte将提供农业基础设施和当地市场洞察，而Archisen将提供室内农业实践方面的技术知识（包括自动化系统和数据分析使用）。此外，Archisen也将会帮助FarmByte进行员工培训。

FarmByte于今年早些时候成立，是JCorp农产品战略计划的一部分，旨在加强柔佛州和马来西亚的粮食安全议程。据介绍，FarmByte采用数字优先战略，通过整合生态系统来改变农业食品行业，并通过生产优质农产品来提高农民生计。

Archisen则成立于2016年，是一家主攻室内种植的农业科技公司，致力于从设计、构建和运营层面上以室内种植的形式在城市地区中种植农产品并提供相应的解决方案（Archisen称其农产品不含农药、防腐剂或基因改造技术）。

据悉，Archisen经营着新加坡产量领先的室内农场，其蔬菜年产量预计可达100吨（占当地种植的叶类蔬菜的1%左右）。据介绍，Archisen的室内农场产量能达到传统农场的100倍左右，并且同时减少95%的用水量和85%的化肥消耗量。

根据Archisen在今年早些时候接受我方采访时透露，公司正于新加坡建设一座全自动室内农场，每年可生产300吨亚洲蔬菜，且农场预计将于今年竣工。而展望未来，Archisen也希望将业务扩展到亚太和中东的城市。