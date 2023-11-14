特斯拉将不允许 Cyber​​truck 车主在交付后的第一年内出售这款新型电动皮卡，除非他们寻求汽车制造商的明确许可，并给予特斯拉回购机会。

Cyber​​truck或许是特斯拉最期待的新产品，埃隆·马斯克表示首批交付预计将于 11 月 30 日进行。虽然特斯拉尚未公布 Cyber​​truck 的最终规格和定价细节，但它已经更新了其机动车订单协议，仅针对 Cyber​​truck 车主的规定。

想要在第一年内出售车辆的车主只能在出于不可预见的原因的情况下出售车辆，并且必须以书面形式通知特斯拉，并给予公司合理的时间自行决定购买车辆。如果特斯拉拒绝购买该车辆，车主可以将其出售给第三方，但前提是必须获得汽车制造商的书面同意。

违反合同的人可能会被处以 50,000 美元的违约金或车辆价值的赔偿。特斯拉还可能寻求阻止车辆所有权的转让，并拒绝向车主出售任何未来的车辆。

对于汽车制造商来说，阻止拥有新车的车主通过这样的合同转售新车的情况并不罕见。福特在第三代 GT 上做到了这一点，而通用汽车在 GMC 悍马 EV 的早期示例中也做到了这一点。保时捷在 911 的限量版上也经常这样做，目前强制新款 911 S/T 的购买者在前 12 个月内租赁车辆。然而，对于汽车制造商来说，对像 Cyber​​truck 这样的大众市场车辆执行反翻转规则是非常不寻常的，据报道特斯拉拥有超过 200 万辆该车的订单。

特斯拉尚未透露该规则是否会在 Cyber​​truck 的整个多年生产过程中实施，或者是否仅适用于最初几个月交付的示例。无论情况如何，这肯定会让那些计划将其转售以获取利润的人感到不安。