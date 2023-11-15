特斯拉现已大量发出邀请函，确认 Cybertruck 交付活动将于 11 月 30 日在得州超级工厂举行。

虽然特斯拉仍未分享有关该车的配置、规格、定价等信息，根据爆料和泄露信息来看，这款新车约 5.67 米长， 2.03 米宽，高约 1.79 米，轴距约 3.63 米，双电机版本重约 3028 千克，三电机版本约 3128 千克。

特斯拉表示，该公司只能接待有限数量的股东作为现场客人，并就其进行随机抽签的理由写下了以下内容：

为了最大限度地提高公平性，我们正在进行随机抽签，以确定股东的参加资格；

截至 2023 年 9 月 30 日持有活跃股份的股东可以提出申请。如需申请，请以一种可接受的格式在我们的股东仪表板上上传截至 2023 年 9 月 30 日（不接受其他日期）的特斯拉股票所有权证据，并包含您的姓名，以验证您的持股情况；

参加抽奖的截止日期为 2023 年 11 月 3 日，美国中部夏令时间晚上 11:59。

特斯拉表示，选定的股东需要使用政府颁发的身份证明来确认其身份，选择权不可转让。

特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 10 月 31 日在一档播客节目上表示，特斯拉的目标是每年生产 20 万辆电动皮卡 Cybertruck。